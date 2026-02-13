Incidentů na železnici neubývá. Drážní úřad chce zvýšit bezpečnost


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
Nahrávám video
Události: Prevence nehod na železnici
Zdroj: ČT24

Drážní úřad se chystá důsledněji kontrolovat soukromé firmy i zavedené dopravce, kteří školí strojvůdce. Počet incidentů, kdy vlaky projíždějí návěstidla na červenou, považuje stále za příliš vysoký. K nehodám ale často dochází také kvůli bezohlednosti řidičů nebo chodců. Počet nehod na železnici i mrtvých na přejezdech loni oproti předchozímu roku vzrostl.

Devatenáctiletý Zdeněk Štefek se zacvičuje na strojvedoucího, má za sebou padesát jízd. Během nich už mu několikrát zmizel úsměv z tváře, když viděl, jak lidé na kolejích riskují. Naposledy zmiňuje případ z Lysé nad Labem. „Lidé chtěli přebíhat přes koleje s kočárkem,“ popsal.

Drážní inspekce loni evidovala o desetinu víc přestupků fyzických osob. Nejčastěji šlo o vstup do kolejiště mimo dovolená místa, jízdu na vagonech nebo pokládání kamenů na koleje. Úřady mluví o podcenění nebezpečí nebo neznalosti zákazů. Nárůst je patrný zejména u osob mladších osmnácti let, což je podle úřadu často spojeno se snahou zviditelnit se na sociálních sítích.

Vážně popálených takzvaných „vagonářů“ je podle Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ročně v průměru devět. Číslo se může zdát nízké, ale proud z trolejí většinou způsobuje rozsáhlé popáleniny, s jejichž následky se pacienti potýkají celý život. Odradit mladé lidi od takového jednání má pomoci kampaň Jedna blbá fotka.

Chodci riskují život na uzavřeném přejezdu v Českých Budějovicích
Muž přechází přes staveniště

Více střetů s lidmi i incidentů na přejezdech

Inspekce za rok 2025 zaznamenala celkem 1073 mimořádných událostí na železnici, v předchozím roce 1068. Vyplývá to ze statistiky zveřejněné na jejím webu. Loni zaznamenala 250 střetů vlaku s osobou, o 22 více než v roce 2024. Zemřelo při nich 189 lidí a 66 bylo zraněno. Vzrostl i počet střetů na železničních přejezdech. Loni jich bylo 143, meziročně o dva více. Při těchto nehodách loni zemřelo 31 lidí a zranilo se 65.

Podle Portálu nehod končí na železničních přejezdech deset procent nehod vlaku a automobilu nebo jiného silničního vozidla smrtelným zraněním, v naprosté většině případů u osádky vozu. Je to výrazně více než průměr u ostatních dopravních nehod. Absence závor a dalších bezpečnostních prvků spolu s nezodpovědným chováním řidičů a vysokou frekvencí dopravy jsou faktory, které riziko nehod výrazně zvyšují.

Podle Drážního úřadu proto bude pokračovat postupné zabezpečování přejezdů. Loni bylo vydáno rozhodnutí o zvýšení zabezpečení u 138 přejezdů.

Vlaky stále projíždějí návěstidla na červenou

Drážní úřad upozorňuje i na to, že 177 vlaků různých dopravců projelo loni návěstidlo na červenou. To je jen o jeden případ méně než v roce 2024. „Když člověk ví, že k tomu znamení ‚stůj‘ jede, tak být prostě opatrný,“ poznamenal mladý strojvedoucí v zácviku.

Na téměř patnácti stech kilometrech tratí přitom brání chybám evropský zabezpečovač ETCS. Ať už ho dopravci zapínají povinně, nebo dobrovolně. Nejčastější příčinou nedovoleného projetí návěstidla jsou podle úřadu lidské chyby a nedostatky u dopravců či správců infrastruktury při práci s riziky. Úřad se proto letos zaměří na posílení prevence.

„Čekal jsem, že na nejvýkonnějších tratích to projetí návěstidel bude výrazně nižší,“ přiznal ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

Vlak projel návěstidlem na trati zabezpečené ETCS v Letovicích, včas zastavil
Evropský vlakový zabezpečovač (ETCS)

Posílení dozoru a výcviku strojvedoucích

Vlaky nicméně projíždějí častěji na červenou na úsecích, kde evropský zabezpečovač není. Drážní úřad i proto zvažuje kamery v kabinách. Stačil by mu krátký záznam. „Minutu před projetím a minutu po projetí, co se v té kabině dělo,“ vysvětlil Kolář.

Drážní úřad posílil státní dozor v místech s opakujícími se událostmi. Posílit také plánuje výcvik strojvedoucích. „Jak probíhá jejich seznamování s mimořádnými událostmi nebo jaké jsou příčiny těch projetí. Nemusí to být jen nepozornost, ale například i špatná viditelnost těch návěstidel,“ poznamenal Kolář.

Úřad se zaměřil také na místa, kde je patrný největší počet případů. Jde o okolí nádraží v pražské Libni, v Brně a v Poříčanech a zvažuje úpravy některých míst.

Výběr redakce

Sněmovna schválila odklad superdávky

ŽivěSněmovna schválila odklad superdávky

04:47Aktualizovánopřed 27 mminutami
Incidentů na železnici neubývá. Drážní úřad chce zvýšit bezpečnost

Incidentů na železnici neubývá. Drážní úřad chce zvýšit bezpečnost

před 1 hhodinou
Reálné příjmy domácností začaly v roce 2024 opět růst

Reálné příjmy domácností začaly v roce 2024 opět růst

před 4 hhodinami
Desítky premiérů i prezidentů. Bezpečnostní konference v Mnichově startuje

Desítky premiérů i prezidentů. Bezpečnostní konference v Mnichově startuje

před 5 hhodinami
USA opouštějí vědecký argument v přístupu ke klimatu

USA opouštějí vědecký argument v přístupu ke klimatu

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Revize emisních povolenek je klíčem k záchraně průmyslu, řekl Babiš na summitu EU

Revize emisních povolenek je klíčem k záchraně průmyslu, řekl Babiš na summitu EU

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Skeletonistu kvůli helmě se zabitými Ukrajinci diskvalifikovali ze závodu na OH

Skeletonistu kvůli helmě se zabitými Ukrajinci diskvalifikovali ze závodu na OH

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Američané dál hledají cesty k venezuelské ropě, těžaři ale zůstávají obezřetní

Američané dál hledají cesty k venezuelské ropě, těžaři ale zůstávají obezřetní

před 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěSněmovna schválila odklad superdávky

Poslanci podpořili návrh na odložení vyplácení superdávky dosavadním příjemcům sociálních podpor o čtvrt roku. Posun první výplaty má podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) poskytnout úřadům práce více času na přepočítání vyplácené částky podle nových pravidel. Změní se zřejmě také částky životního minima od července místo od května.
04:47Aktualizovánopřed 27 mminutami

Incidentů na železnici neubývá. Drážní úřad chce zvýšit bezpečnost

Drážní úřad se chystá důsledněji kontrolovat soukromé firmy i zavedené dopravce, kteří školí strojvůdce. Počet incidentů, kdy vlaky projíždějí návěstidla na červenou, považuje stále za příliš vysoký. K nehodám ale často dochází také kvůli bezohlednosti řidičů nebo chodců. Počet nehod na železnici i mrtvých na přejezdech loni oproti předchozímu roku vzrostl.
před 1 hhodinou

Ševčík a Havránek se přeli, jestli rozpočet porušuje zákon

Návrh státního rozpočtu na letošní rok prošel prvním čtením. Opozice kritizovala hlavně schodek ve výši 310 miliard, její zástupci tvrdí, že vláda porušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) návrh vychází z reálných základů. „Obcházení zákona je přirozené v tom, že si řeknete hned na začátku, že ho nebudete dodržovat. To je ten případ, který máme dnes, kdy se vláda Andreje Babiše (ANO) v této věci rozhodla, že zákon nebude dodržovat,“ řekl v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou poslanec Jiří Havránek (ODS). „Nemyslím si, že jsme něco porušili. My jsme projednávali vrácený rozpočet. (...) Ten rozpočet nebyl věrohodný, chyběla tam celá řada položek,“ podotkl poslanec Miroslav Ševčík (za SPD).
před 2 hhodinami

Místo drahého kovu bižuterie. Úřad varuje před šperky z asijských e-shopů

Kontroly Puncovního úřadu loni odhalily přes devět tisíc šperků nejasného původu, s neodpovídající ryzostí nebo s jiným druhem kovu, než obchodník uváděl. Největší riziko v současnosti představují nákupy na asijských e-shopech, kde si zákazník objedná šperk z drahého kovu, ale může mu dorazit jen bižuterie, popsala pro ČT předsedkyně Puncovního úřadu Jana Davídková.
před 4 hhodinami

Desítky premiérů i prezidentů. Bezpečnostní konference v Mnichově startuje

Bavorský Mnichov se opevňuje. Tradiční bezpečnostní konference se od pátku do neděle zúčastní zástupci 120 zemí, z toho 60 premiérů a prezidentů, a víc než stovka ministrů zahraničí a obrany. Včetně těch z tuzemska. Napjatá očekávání provází avizované vystoupení amerického ministra zahraničí Marca Rubia a jeho pohled na transatlantické vztahy.
před 5 hhodinami

Praha zavede ombudsmana pro veřejný prostor, rada reagovala na petici k osvětlení

Praha zavede funkci ombudsmana, který bude řešit stížnosti obyvatel na veřejný prostor. Ve čtvrtek to schválili zastupitelé po dlouhé diskusi o petici proti postupu města při výměně veřejného osvětlení. Magistrát také nechá aktualizovat koncepci veřejného osvětlení, k čemuž vznikne pracovní skupina, ve které zasednou zástupci města a jeho organizací a odborníci z relevantních oborů. Výměna osvětlení bude pokračovat s využitím svítidel s o něco teplejším světlem, zdaleka však ne takovým, jaký petenti požadovali.
před 13 hhodinami

Odborný ústav vyšetřuje manévr portugalského letadla u Křivoklátu

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚOZPLN) vyšetřuje jako vážný incident lednový manévr letadla portugalského dopravce, při kterém se letoun poblíž Křivoklátu ve velké rychlosti dostal nízko nad zem. Pilot Airbusu A320neo na lince z Lisabonu do Prahy srážce s terénem zabránil, napsala Mladá fronta DNES (MF Dnes).
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Podezření na potíže po závadné kojenecké výživě se objevila u čtyř dětí

Podezření na zdravotní potíže po závadné kojenecké výživě, jejíž šarže výrobci stahovali z trhu, hygienici v Česku prošetřují u čtyř dětí. Dva případy jsou z Prahy, po jednom z Ostravy a Liberecka, uvedla Hygienická služba ČR.
před 15 hhodinami
Načítání...