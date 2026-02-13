Incidentů na železnici neubývá. Drážní úřad chce zvýšit bezpečnost

Drážní úřad se chystá důsledněji kontrolovat soukromé firmy i zavedené dopravce, kteří školí strojvůdce. Počet incidentů, kdy vlaky projíždějí návěstidla na červenou, považuje stále za příliš vysoký. K nehodám ale často dochází také kvůli bezohlednosti řidičů nebo chodců. Počet nehod na železnici i mrtvých na přejezdech loni oproti předchozímu roku vzrostl.
Devatenáctiletý Zdeněk Štefek se zacvičuje na strojvedoucího, má za sebou padesát jízd. Během nich už mu několikrát zmizel úsměv z tváře, když viděl, jak lidé na kolejích riskují. Naposledy zmiňuje případ z Lysé nad Labem. „Lidé chtěli přebíhat přes koleje s kočárkem,“ popsal.
Drážní inspekce loni evidovala o desetinu víc přestupků fyzických osob. Nejčastěji šlo o vstup do kolejiště mimo dovolená místa, jízdu na vagonech nebo pokládání kamenů na koleje. Úřady mluví o podcenění nebezpečí nebo neznalosti zákazů. Nárůst je patrný zejména u osob mladších osmnácti let, což je podle úřadu často spojeno se snahou zviditelnit se na sociálních sítích.
Vážně popálených takzvaných „vagonářů“ je podle Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ročně v průměru devět. Číslo se může zdát nízké, ale proud z trolejí většinou způsobuje rozsáhlé popáleniny, s jejichž následky se pacienti potýkají celý život. Odradit mladé lidi od takového jednání má pomoci kampaň Jedna blbá fotka.
Více střetů s lidmi i incidentů na přejezdech
Inspekce za rok 2025 zaznamenala celkem 1073 mimořádných událostí na železnici, v předchozím roce 1068. Vyplývá to ze statistiky zveřejněné na jejím webu. Loni zaznamenala 250 střetů vlaku s osobou, o 22 více než v roce 2024. Zemřelo při nich 189 lidí a 66 bylo zraněno. Vzrostl i počet střetů na železničních přejezdech. Loni jich bylo 143, meziročně o dva více. Při těchto nehodách loni zemřelo 31 lidí a zranilo se 65.
Podle Portálu nehod končí na železničních přejezdech deset procent nehod vlaku a automobilu nebo jiného silničního vozidla smrtelným zraněním, v naprosté většině případů u osádky vozu. Je to výrazně více než průměr u ostatních dopravních nehod. Absence závor a dalších bezpečnostních prvků spolu s nezodpovědným chováním řidičů a vysokou frekvencí dopravy jsou faktory, které riziko nehod výrazně zvyšují.
Podle Drážního úřadu proto bude pokračovat postupné zabezpečování přejezdů. Loni bylo vydáno rozhodnutí o zvýšení zabezpečení u 138 přejezdů.
Vlaky stále projíždějí návěstidla na červenou
Drážní úřad upozorňuje i na to, že 177 vlaků různých dopravců projelo loni návěstidlo na červenou. To je jen o jeden případ méně než v roce 2024. „Když člověk ví, že k tomu znamení ‚stůj‘ jede, tak být prostě opatrný,“ poznamenal mladý strojvedoucí v zácviku.
Na téměř patnácti stech kilometrech tratí přitom brání chybám evropský zabezpečovač ETCS. Ať už ho dopravci zapínají povinně, nebo dobrovolně. Nejčastější příčinou nedovoleného projetí návěstidla jsou podle úřadu lidské chyby a nedostatky u dopravců či správců infrastruktury při práci s riziky. Úřad se proto letos zaměří na posílení prevence.
„Čekal jsem, že na nejvýkonnějších tratích to projetí návěstidel bude výrazně nižší,“ přiznal ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.
Posílení dozoru a výcviku strojvedoucích
Vlaky nicméně projíždějí častěji na červenou na úsecích, kde evropský zabezpečovač není. Drážní úřad i proto zvažuje kamery v kabinách. Stačil by mu krátký záznam. „Minutu před projetím a minutu po projetí, co se v té kabině dělo,“ vysvětlil Kolář.
Drážní úřad posílil státní dozor v místech s opakujícími se událostmi. Posílit také plánuje výcvik strojvedoucích. „Jak probíhá jejich seznamování s mimořádnými událostmi nebo jaké jsou příčiny těch projetí. Nemusí to být jen nepozornost, ale například i špatná viditelnost těch návěstidel,“ poznamenal Kolář.
Úřad se zaměřil také na místa, kde je patrný největší počet případů. Jde o okolí nádraží v pražské Libni, v Brně a v Poříčanech a zvažuje úpravy některých míst.