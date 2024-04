Hrad měl dodat, že ANO se zápisem nesouhlasí, míní Havlíček. Podle Bendy jde o divadlo před volbami

Havlíček zmínil, že chápe, že někdo jejich vyjádření třeba jinak interpretuje, stejně chápe i zveřejnění zápisu, ale nechápe, že Hrad poté nedopsal poznámku, že se zápisem hnutí ANO nesouhlasí.

„Vyjádříme se a někdo má jinou interpretaci, čemuž rozumím, v nějaké situaci si to někdo může vyložit jinak. Poté nám pošle zápis a my jej znegujeme hned samý den, (...) a přijde nám odpověď Pražského hradu, že se nic neděje, že to je interní materiál, že osobně vysvětlíme, co kdo tím chtěl říct. Načež několik dnů nato je materiál puštěn ven. (...) Jak to, že k tomu nedodá, že s tím protistrana nesouhlasí? Já jsem nezažil za třicet let, že by se vypustil zápis, se kterým druhá strana nesouhlasí,“ uvedl Havlíček.

Benda podotkl, že to, co hnutí ANO předvádí, jsou pouze mimikry, které ukazují na skutečnost, že ANO je hnutím jednoho muže, „který rozhoduje o všem a rozhodne v tu vteřinu, kdy se mu to z nějakých důvodů, většinou strategicko-volebních zdá výhodné“. „Pořád si budeme hrát, jestli se někde něco řeklo, nebo neřeklo. Prostě se Andrej Babiš vrátil z dovolené a řekl: ‚Mně se to nehodí, blíží se volby. Poškodilo by nás to ve volebních průzkumech a já vás všechny vyjednavače obětuji.‘ Vy jste na to přistoupili a já se divím, že na to přistupujete, ale je to asi vaše vnitřní strategie.“