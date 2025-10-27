Hosté Událostí, komentářů týdne rozebrali Babišovu dovolenou uprostřed povolebních jednání

Hosté Událostí, komentářů týdne diskutovali o povolebních vyjednáváních možné budoucí vládní koalice ANO, SPD a Motoristů. Předseda hnutí ANO a možný budoucí premiér Andrej Babiš v týdnu odjel na dovolenou, jednání nechal na místopředsedech hnutí ANO Karlu Havlíčkovi a Aleně Schillerové. Tématem debaty bylo také zrušení setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského vládce Vladimira Putina v Budapešti nebo loupež šperků v pařížském muzeu Louvre.
Pozvání přijali novinář, spisovatel a vydavatel internetového deníku Neviditelný pes Ondřej Neff, hudebník a bývalý politik Michael Kocáb, redaktorka Deníku N Petra Procházková, glosátorka Zuzana Bubílková a místopředseda Republicans Overseas Czech Republic Marek Koten. Pořad moderovala Klára Radilová.