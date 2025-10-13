Hosté Událostí, komentářů týdne probírali vyjednávání o možné vládě po sněmovních volbách. Vítězné ANO se v případném kabinetu dohodlo na rozdělení ministerstev s Motoristy sobě a SPD. Tématy diskuse byly kauza údajných rasistických výroků možného ministra zahraničí Filipa Turka, samotné skládání vlády a rozdělování křesel či výroky předsedy SPD Tomia Okamury o výměně policejního prezidenta. Pozvání přijali novinářka Seznam Zpráv Marie Bastlová, bývalý novinář a politik Vladimír Mlynář, bývalý politik Jiří Dolejš, influencer Svatopluk Barek a biochemik Jan Konvalinka. Pořadem provázela Jana Fabianová.
Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o povolebním vyjednávání
61 minut