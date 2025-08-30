Hosté Událostí, komentářů debatovali o možných povolebních scénářích

Do voleb do Poslanecké sněmovny zbývá pět týdnů. O průběhu kampaně a možných povolebních scénářích v Událostech, komentářích moderovaných Danielem Takáčem debatovali předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala a poslanec Jan Lacina (STAN). O své postřehy se podělili také politologové Lukáš Valeš a Přemysl Rosůlek. Lacina a Fiala shodně uvedli, že si povolební koalici mezi současnými vládními a opozičními stranami neumí představit. Podle Laciny je mezi nimi „Mariánský příkop“, také Fiala zdůraznil značný programový rozdíl. Koalici například mezi hnutím ANO a SPOLU nepředpokládá ani Valeš. Rosůlek ovšem upozorňuje, že současné vymezování se je rétorikou vůči voličům a po volbách může být vše jinak.
