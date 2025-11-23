Halu ve Vysokém Mýtě bylo nutné po požáru zdemolovat


Ve Vysokém Mýtě vyšetřovatelé pokračují ve zjišťování příčin rozsáhlého požáru průmyslové haly společnosti P-Systems. Halu bylo nutné zbourat a rozebrat, řekl operační důstojník hasičů. Pro firmu P-Systems byl závod klíčový, hledá náhradní řešení.

Hala začala hořet v noci na sobotu 22. listopadu, zasahovat musely dvě desítky profesionálních i dobrovolných jednotek. Škoda dosáhne předběžným odhadem desítek až stovek milionů korun. „Na místě jsou vyšetřovatelé policie a hasičů, kromě nich je přizvaný také Technický ústav požární ochrany z Prahy,“ uvedl v neděli hasič.

Požár vypukl v hale společnosti, která vyrábí a prodává polystyrenové zateplovací systémy. Mobilní laboratoře v okolních obcích nenaměřily zvýšené hodnoty nebezpečných látek v ovzduší. Obyvatelé ale byli varováni, aby kvůli požáru v průmyslové zóně nevětrali a omezili pohyb venku, v sobotu odpoledne bylo doporučení zrušeno. Z haly v noci po příjezdu hasičů odešlo třináct lidí, jeden člověk byl lehce zraněn a na místě ošetřen zdravotníky.

Závod na výrobu pěnového polystyrenu firmy P-Systems byl zcela zničen. „Je to pro naši společnost obrovská tragédie. Výrobní závod Izolace byl klíčovým pilířem naší společnosti. Naší hlavní prioritou je nyní podpora zaměstnanců a obchodně-partnerských vztahů. Již nyní pracujeme na náhradních řešeních,“ uvedl na webu firmy výkonný ředitel společnosti Miroslav Bače.

Firmě loni podle účetní závěrky stouply tržby z prodeje výrobků téměř na 615 milionů korun z předchozích 579 milionů, čistý zisk klesl ze 74,4 milionu na 52,5 milionu korun.

Do průmyslové oblasti u autodromu směrem na Litomyšl přijela i těžká technika Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín. Kvůli narušené statice bylo nutné halu zdemolovat, dohašovala se poslední ohniska požáru. Dobrovolní hasiči zůstávají na požářišti jako dohlídka.

Své vyšetřování zahájila i policie. Trestní řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti rozšířila o poškození cizí věci, řekla mluvčí krajské policie Markéta Janovská.

