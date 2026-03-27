ŽivěFinále 33. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos


před 42 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
ŽIVĚ: Finále 33. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos
V Kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze probíhá finále 33. ročníku ankety Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele Česka. Šest finalistů ankety za podpory svých žáků před porotou absolvuje čtyři úkoly. Musí například za jednu minutu vtipně představit sebe a školu, kde vyučují, naučit publikum něco ze svého oboru a připravit společnou scénku s žáky. Poslední úkol je tajný. Kromě hlavní ceny pořadatelé udělí také ocenění Dětský Ámos a Ámos sympaťák, která vybírají dětská porota a lidé na webu ČT :D. Do letošního ročníku soutěže žáci nominovali 78 pedagogů, což bylo o 15 více než loni. Nejvíc přihlášek přišlo z Prahy (13), Středočeského (12) a Jihomoravského kraje (11). Minulý rok získal titul Zlatý Ámos Lukáš Knautek ze ZŠ Semice.

Evropané přesvědčují Rubia k ukončení války proti Íránu

O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

Finále 33. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos

ŽivěFinále 33. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos

před 42 mminutami
Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

Tajná operace měla „sundat“ opoziční Tiszu, píší maďarští investigativci

USA odkládají útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní, oznámil Trump

Europoslanci podpořili rychlejší vracení migrantů bez práva na azyl

Plaga chce po Kettnerovi za falešnou fotku adekvátní omluvu, odvolání nezvažuje

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zatím neuvažuje o odvolání svého náměstka Zdeňka Kettnera (SPD) kvůli sdílení falešné fotografie, na níž jsou zobrazení předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář a teolog Tomáš Halík s mužem obviněným ze zapálení průmyslové haly v Pardubicích. Tvrdší kroky ministr přijme v případě, pokud by náměstek podobné jednání opakoval. Řekl to s tím, že po Kettnerovi chce důstojnou adekvátní omluvu Minářovi a Halíkovi při jejich osobním setkání.
před 6 mminutami

O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

Otázka regulace marží nebo dalších kroků směrem k čerpacím stanicím budou hlavními tématy pondělního jednání vlády. Na páteční schůzce se na tom dohodli premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová (oba ANO), řekl mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. Ceny pohonných hmot rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu. Opatření proti zvyšujícím se cenám již zavedlo například Polsko či Slovensko.
12:54Aktualizovánopřed 22 mminutami

ŽivěFinále 33. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos

V Kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze probíhá finále 33. ročníku ankety Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele Česka. Šest finalistů ankety za podpory svých žáků před porotou absolvuje čtyři úkoly. Musí například za jednu minutu vtipně představit sebe a školu, kde vyučují, naučit publikum něco ze svého oboru a připravit společnou scénku s žáky. Poslední úkol je tajný. Kromě hlavní ceny pořadatelé udělí také ocenění Dětský Ámos a Ámos sympaťák, která vybírají dětská porota a lidé na webu ČT :D. Do letošního ročníku soutěže žáci nominovali 78 pedagogů, což bylo o 15 více než loni. Nejvíc přihlášek přišlo z Prahy (13), Středočeského (12) a Jihomoravského kraje (11). Minulý rok získal titul Zlatý Ámos Lukáš Knautek ze ZŠ Semice.
před 42 mminutami

Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

Na budovu Ruského střediska vědy a kultury v pražských Dejvicích hodil někdo ve čtvrtek večer několik zápalných lahví. Policie o tom v pátek ráno informovala na síti X. Po pachateli pátrá, podezírá ho z trestného činu poškození cizí věci.
09:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Někteří aktéři fotbalové korupční kauzy způsobili škodu přes deset milionů korun

Škoda v korupční fotbalové kauze týkající se sázek na zmanipulované zápasy přesahuje u některých obviněných deset milionů korun, sdělil náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Její rozsah se podle něj u jednotlivých obviněných liší. Výše škody se může podle žalobců ještě změnit s ohledem na úkony týkající se zahraničních sázkových kanceláří. V kauze je obviněno 32 lidí, čtyři jsou ve vazbě. Zásah policie iniciovala fotbalová asociace, její etická komise zahájila 47 disciplinárních řízení.
11:08Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Družice AMBIC bude očima Česka v kosmu. Má sledovat povodně, požáry či dopravu

Zástupci národního centra pro letectví a vesmír VZLU Aerospace a Evropské kosmické agentury (ESA) v pátek podepsali smlouvu, která zajistí vývoj družice AMBIC. Ta by v budoucnu měla pomoci mimo jiné při zvládání požárů a povodní nebo sledování situace na silnicích a železnicích.
před 2 hhodinami

VideoLidé oceňují zahraniční studijní pobyty, vláda chce navýšit jejich kapacitu

Zahraniční zkušenost během studia považuje 84 procent lidí za přínos pro budoucí pracovní uplatnění. Další největší výhodu vidí v posilování tolerance mezi kulturami. Více než tři čtvrtiny lidí si pak myslí, že by zahraniční pobyty měly být standardní součástí vzdělávání. Loni na ně dosáhlo skoro 46 tisíc uchazečů. Zájem vycestovat přes evropský program Erasmus roste a vláda chce posílit kapacitu. Záleží ale na tom, jak dopadne jednání o unijním rozpočtu na období od roku 2028. Česko jen letos vyčerpá z evropských peněz na Erasmus dvě a půl miliardy korun. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) chce, aby studenti odborných středních škol více jezdili do ciziny. Teď je jich kolem osmi tisíc ročně, zhruba polovina oproti nejpočetnější skupině vysokoškoláků.
před 6 hhodinami

O předčasný důchod žádá kvůli výhodnějšímu výpočtu dvakrát víc lidí než loni

Díky novému pravidlu pro výpočet výše předčasného důchodu o něj letos zažádal rekordní počet lidí. Novinka, která zvýhodňuje osoby pracující déle než 45 let, začala platit letos v lednu. Jen za první dva měsíce podle ČSSZ o předčasný důchod zažádalo 3 419 lidí, to je v meziročním srovnání více než dvojnásobek.
před 7 hhodinami
