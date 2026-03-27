Finále 33. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos

V Kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze probíhá finále 33. ročníku ankety Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele Česka. Šest finalistů ankety za podpory svých žáků před porotou absolvuje čtyři úkoly. Musí například za jednu minutu vtipně představit sebe a školu, kde vyučují, naučit publikum něco ze svého oboru a připravit společnou scénku s žáky. Poslední úkol je tajný. Kromě hlavní ceny pořadatelé udělí také ocenění Dětský Ámos a Ámos sympaťák, která vybírají dětská porota a lidé na webu ČT :D. Do letošního ročníku soutěže žáci nominovali 78 pedagogů, což bylo o 15 více než loni. Nejvíc přihlášek přišlo z Prahy (13), Středočeského (12) a Jihomoravského kraje (11). Minulý rok získal titul Zlatý Ámos Lukáš Knautek ze ZŠ Semice.