Exprezidentu Zemanovi vyoperovali kus tlustého střeva, píše Blesk

Bývalému prezidentovi Miloši Zemanovi v pražské Fakultní nemocnici v Motole odstranili kus tlustého střeva. Nález byl nezhoubný, řekl bývalý politik Blesku. Kvůli riziku krvácení zůstane ještě hospitalizovaný. Do nemocnice Zeman nastoupil v pondělí, operovaný byl ve středu.
„Objevili mi krvácející polyp v tlustém střevě. Proto se pan profesor Keil rozhodl k operaci, která byla složitá. Polyp mi odstranili, spolu s ním i kus střeva,“ sdělil Zeman. Server upozornil, že polyp sám o sobě nebezpečný není, ale pokud by se neodstranil, může se z něj časem stát zhoubný nádor. Po odstranění se vždy posílá na testy. „Naštěstí ten nález je nezhoubný, díky Bohu,“ řekl bývalý prezident.
V nemocnici bude ještě celý víkend. „Věřím, že mi lékaři dovolí, abych se za týden zúčastnil posledního rozloučení s kardinálem (Dominikem, pozn. red.) Dukou,“ dodal Zeman. Pohřeb Duky se uskuteční v sobotu 15. listopadu v katedrále svatého Víta na Pražském hradě.
Zeman byl operován několikrát
Zeman byl v Motole také v říjnu, kdy mu tamní lékaři akutně operovali absces na zádech. V nemocnici byl několikrát už během svého desetiletého prezidentského mandátu v letech 2013 až 2023 a rovněž po svém odchodu z čela země.
Ve velmi vážném stavu byl po sněmovních volbách před čtyřmi lety, kdy v pražské Ústřední vojenské nemocnici strávil 48 dní, zpočátku na klinice intenzivní medicíny. Lékaři to tehdy zdůvodnili komplikacemi spojenými s prezidentovým chronickým onemocněním, které ale blíže neupřesnili. Z nemocnice se tehdejší prezident vrátit do lánského zámku, kde trávil většinu času do konce mandátu. Staraly se tam o něj zdravotní sestry.
Loni v březnu se zase Zeman v motolské nemocnici podrobil neplánované operaci kvůli nedokrvení nohy, které způsobila krevní sraženina. Po dvaceti dnech ho lékaři propustili do domácí péče.