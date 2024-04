Druhý důchodový pilíř je „pseudopomoc“, míní Zaorálek. Zbyde víc pro chudší, říká Pospíšil

Některé strany koalice, ale i zástupci hnutí ANO mluví návratu druhého důchodového pilíře. Když o něm slyší Lubomír Zaorálek (SOCDEM), který byl ministrem ve vládě Bohuslava Sobotky, jež druhý pilíř zrušila, běhá mu prý mráz po zádech. Podle něj by oslabil průběžný pilíř, analýzy také dokládaly jeho nefunkčnost ve světě. To, co vláda činí, je podle něj „pseudopomoc“. Pro střední třídu a mladší lidi by měl takový systém existovat, zdůraznil europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) v Událostech, komentářích. „První pilíř odlehčíte a bude více peněz pro ty chudší,“ míní.

Druhý pilíř, tedy větší zapojení lidí do spoření na dobu, až budou v penzi, schválila vláda Petra Nečase v roce 2012, ale hned následující kabinet Bohuslava Sobotky jej zrušil. „Víme přeci dobře, proč jsme ho zrušili. A já jsem na to hrdý. Nechtěli jsme v žádném případě oslabit průběžný pilíř, který je spravován státem, je to nejspolehlivější instituce,“ okomentoval Zaorálek. Dalším důvodem, proč vláda Bohuslava Sobotky druhý pilíř zrušila, byly dle Zaorálka analýzy, které dokládaly jeho nefunkčnost ve světě.

„Kdyby nešlo o tak důležitou věc, cítil bych určité zadostiučinění, ale ne škodolibé,“ poznamenal Pospíšil, který byl ministrem zahraničí v Nečasově kabinetu. Sociální demokraté a hnutí ANO tehdy podle něj nedali reformě ani šanci, aby se rozběhla. Důchodová reforma se stala obětí parlamentní kampaně, byla kritizována aniž by její zákony byly účinné, podotkl. „Poté, co Sobotka reformu začal kritizovat, aniž by už fungovala, tak se do ní lidé nepřihlásili,“ dodal. Nyní je podle něj však nutné nastavit pravidla tak, aby to nevedlo k oslabování prvního pilíře.

„Už nikdy druhý pilíř, už nikdy vykradení peněz z průběžného systému, už nikdy vrhnutí těchto peněz do soukromého,“ prohlásil předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Výsledkem by podle něj byl „ožebračený důchodce“. Lidem se podle něj také zapomíná sdělit to, že aby mělo spoření smysl, musí šetřit čtyři až šest tisíc korun měsíčně po dobu několika desítek let.