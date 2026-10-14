Čínský občan u soudu odmítl obžalobu ze špionáže


14. 10. 2026Aktualizovánopřed 23 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Čínský občan Jang I-ming u pražského městského soudu prostřednictvím svého obhájce odmítl obžalobu, která ho viní ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Muž je viněný z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc, je prvním stíhaným za tento paragraf v tuzemsku. Soud vyloučil veřejnost na výslech obžalovaného a čtení některých listin, dále by hlavní líčení mělo být veřejné. Jednání je zatím nařízené do pátku. Jang I-mingovi hrozí až pětileté vězení.

„Pan obžalovaný se cítí být nevinen, nesouhlasí s popisem skutku, právní kvalifikací ani navrženým trestem,“ řekl obhájce Michal Sýkora. Odkázal na rozhodnutí Ústavního soudu, který se vymezením zmíněného trestného činu zabýval. Z jeho usnesení podle právníka vyplývá, že aby bylo jednání trestné, musel by obviněný způsobit konkrétní a reálné ohrožení českých zájmů. „V obžalobě není vůbec vymezeno, jaké určité ohrožení měl obviněný zamýšlet,“ namítl Sýkora.

Žádná z informací, kterou měl obžalovaný podle žalobce získat, nebyla podle Sýkory způsobilá bezprostředně ohrozit zájmy nebo svrchovanost Česka. „Nestačí pouhá obecná možnost, že by nějaká informace někdy mohla být někým zneužita,“ dodal právník. Jang I-ming podle něj vykonával běžnou novinářskou práci, ve spise podle Sýkory nejsou důkazy o tom, že by pracoval pro tajnou službu. Obhájce navrhoval, aby bylo neveřejné celé hlavní líčení, soud mu nevyhověl.

Státní zástupce Martin Bílý s argumentací obhajoby nesouhlasí, část informací je ale podle něj vedena v utajovaném režimu a nelze je proto specifikovat. Běžnou novinářskou činnost podle něj lze od činnosti pro rozvědku rozlišit. Bílý doplnil, že obžalovanému navrhuje nepodmíněný trest, peněžitý trest a trest vyhoštění z Česka.

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Přísná bezpečnostní opatření

Hlavní líčení provázejí přísná bezpečnostní opatření, obžalovaného do jednací síně přivedli těžkooděnci se samopaly. Obviněný muž měl na chodbě na obličeji kuklu, v jednací síni si ji sundal. O jednání projevila zájem řada novinářů.

Obžaloba muže viní z toho, že jako příslušník čínské rozvědky přicestoval v roce 2022 do Česka, kde se u ministerstva zahraničí akreditoval jako zahraniční novinář čínského deníku. Krytí podle státního zástupce Bílého využíval k tomu, aby v souladu s pokyny zahraniční zpravodajské služby sbíral politické i ekonomické informace a mapoval vlivové prostředí.

Vytvářel si také kontakty s různými lidmi, kteří mu dané informace mohli poskytnout. Podle žalobce některé zval na večeře, dával jim drobné dárky nebo je zval na konference do Číny.

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Muž podle obžaloby vytvořil na svém počítači nejméně 38 dokumentů, ukládal je na různá datová úložiště. Informace doplněné o vlastní poznatky a jím vytvořené analýzy s vyhodnocením rizik a vlastními doporučeními pak v dohodnuté době dopravoval na určené místo, kde je předával dalšímu člověku.

„Přičemž sběr a předávání takových informací do Čínské lidové republiky je pro Českou republiku nevýhodné, neboť ohrožuje její suverenitu a základní ústavní zřízení,“ uvedl Bílý v obžalobě.

„Čínská lidová republika se určitě zajímá o naši zahraniční politiku, včetně vztahů s Tchaj-wanem. Zároveň jsme pro ni důležití jako někdo, kdo je součástí Evropské unie a NATO – takže i tyto informace mohou být zásadní. Zajímají ji naše vnitřní rozhodovací procesy, ale i naše hospodářství, naše akademická sféra, v tomto ohledu vyvíjí Čína velmi aktivně svoji činnost, na což pravidelně upozorňuje Bezpečnostní informační služba,“ uvedla k případu analytička společnosti Sinopsis Simona Fantová.

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Zdroj: ČT24

Plánovaná změna zákona

Trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc se podle zákona dopustí ten, kdo pracuje pro cizí zemi nebo organizaci v úmyslu ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu nebo bezpečnost Česka. Ustanovení začalo platit loni v únoru.

Nynější vláda se v programovém prohlášení zavázala trestný čin zrušit. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) ale České televizi v srpnu řekl, že se se soudci a státními zástupci dohodl na zpřesnění paragrafu.

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