Česko posílá na Ukrajinu výzbroj, za kterou má náhradu. Dodávky munice zorganizuje, ale nezaplatí, řekla Černochová

Milan Dolejší

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24

Jana Černochová v Interview ČT24 (zdroj: ČT24)

Česko podporuje a bude podporovat Ukrajinu výcvikem vojáků i dodávkami zbytného vojenského materiálu, nikoli však finančně. V Interview ČT24 to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Podílet se nebude ani na nákupu munice, jejíž sehnání slíbil na mnichovské bezpečnostní konferenci prezident Petr Pavel. Podle Černochové je v tomto případě role Prahy čistě organizační. Ujistila však, že dodávky starších kusů výzbroje, pro kterou má česká armáda náhradu, stále pokračuje. Naposledy minulý pátek dorazily na Ukrajinu dva bitevní vrtulníky dodané z Česka.

Dva vrtulníky Mil Mi-24 dodala Česká republika v polovině února na Ukrajinu v souvislosti s tím, že do Česka naopak přišla náhrada starších strojů – nahrazují je helikoptéry americké platformy H-1 Viper (AH-1) a Venom (UH-1). Podle ministryně obrany Jany Černochové to není nic nového, podobné to bylo u dalších „milů“ a také u dodávek nemodernizovaných tanků T-72. „Když přišlo prvních čtrnáct leopardů (…), tak jsme vždy měli hned možnost posílat naši těžkou techniku na Ukrajinu. Stejně to bylo s vrtulníky. Čekali jsme na dodávku dalších viperů a venomů,“ shrnula. Černochová zdůraznila, že na Ukrajinu zatím odcházejí pouze stroje T-72A, které neprošly modernizací. Modernizovanou verzi T-72M4CZ si česká armáda nechává. „Modernizované T-72 musíme mít. Cvičí na nich naši vojáci, cvičí na nich naše zálohy, jsou součástí těžké brigády, kterou budujeme,“ zdůraznila. V budoucnu by se ovšem situace mohla změnit, to ale teprve tehdy, až bude v Česku dostatek strojů Leopard 2.

Ve středu po jednání vlády oznámil premiér Petr Fiala (ODS), že by ke stávajícím patnácti strojům mohlo Česko získat z Německa dalších patnáct jako kompenzaci za tanky odeslané na Ukrajinu a Berlín by navíc zprostředkoval nákup ještě dalších patnácti tanků specifikace 2A4. Černochová v Interview ČT24 neupřesnila, zda tehdy by mohly začít odcházet modernizované T-72, anebo zda to připadne v úvahu až po dojednávané dodávce moderních Leopardů 2A8. Jisté ale podle ministryně je, že nakonec bude česká armáda používat jen leopardy. „Česká armáda chce používat pouze jednu platformu, ČR není tak velká jako Polsko, nemá tak rozličný terén, aby mohla uživit tři platformy,“ ozřejmila.

Munici prostřednictvím Česka dodají i státy, které chtějí zůstat anonymní. Bojí se pomsty Česko se také významně podílí na úsilí o dodání potřebné munice Ukrajině, která již dva roky čelí bezprostřední válečné agresi sousedního Ruska. Že se Praha snaží zprostředkovat dodávku statisíců kusů dělostřeleckých granátů, oznámil na mnichovské bezpečnostní konferenci prezident Petr Pavel. Jana Černochová ale zdůraznila, že role Česka je výhradně organizační – oslovuje jiné země, které munici mají a jsou ochotné dodat ji, často s podmínkou anonymity. Že by se Praha na nákupu munice pro Ukrajinu i podílela, Černochová odmítla. „Musíme finanční prostředky vynaložit na nákup naší moderní techniky. Pokud budeme za horizontem nákupů, budeme Ukrajinu podporovat, jak budeme moci, budeme posílat další vojenský materiál, až nám přijde další. Ale v tuto chvíli posílat další finanční prostředky na nákupy by z našeho rozpočtu teď možné nebylo,“ zdůraznila.