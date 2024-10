Česko může mít za deset let nedostatek energetických zdrojů

Tuzemská energetická soustava může mít za deset let i přes navýšení dovozu elektřiny ze zahraničí problémy s dostatkem zdrojů pro zajištění energetické spolehlivosti, vyplývá z analýzy státního provozovatele přenosové soustavy ČEPS. Do roku 2035 bude podle ní potřeba dobudovat zdroje s výkonem až 1900 megawattů. Česko se přitom nejspíše stane čistým dovozcem elektřiny už po roce 2025.

ČEPS ve čtvrtek představil dokument Hodnocení zdrojové přiměřenosti elektrizační soustavy České republiky do roku 2040 . V něm společnost zobrazila dva základní možné scénáře dalšího vývoje energetiky v tuzemsku.

Podle společnosti však výsledky obou scénářů naznačují možné problémy s nedostatkem zdrojů pro zajištění spolehlivosti soustavy. I přes vyšší objem importu elektřiny ze zahraničí bude proto nutné do roku 2035 zajistit zdroje s výkonem 1600 až 1900 megawattů. V případě extrémně nepříznivého počasí v příštích letech může být však potřeba dostavby zdrojů až dvojnásobná.

Kolísání cen

Ceny silové elektřiny budou podle analýzy během jednotlivých let výrazně kolísat. Během léta by dovoz elektřiny ze zahraničí měl ceny v Česku snižovat, naopak v zimním období se v některých hodinách mohou dostupné zdroje pro dovoz vyčerpat, což by vedlo k cenovým výkyvům.

V průměru by však podle obou scénářů měla elektřina na trhu do konce této dekády postupně zlevňovat. Po roce 2030 ČEPS očekává opětovný nárůst cen, stále by však za určitých okolností měly zůstat pod současnou úrovní.

Podle analýzy se tuzemsko stane dovozcem elektřiny už po příštím roce. V současnosti je Česko exportérem elektřiny, přeshraniční saldo, tedy rozdíl mezi vývozem a dovozem, loni činilo 9,2 TWh ve prospěch vývozu. ČEPS upozornil na to, že záležet bude i na využití energie v přebytkových zemích jako Francie a Německo.