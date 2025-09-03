„Není to úspěch Vlčka a jeho týmu, je to úspěch České republiky. Hlavní parametr ve vyjednávání, proč se nám daří lákat do České republiky velké investice, (...) je kvalita lokality. To znamená, že Česká republika funguje, že dokáže nabídnout v konkurenčním prostředí kromě finančních věcí hlavně kvalitu – fungující školství, zdravotnictví anebo třeba spolky,“ řekl v Interview ČT24 moderovaném Terezou Řezníčkovou ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) k oznámeným investicím Toyoty v Kolíně, kde automobilka spustí výrobu elektromobilů. Podle Vlčka je Česko pro investice „dobrá adresa“. Jde o vůbec první výrobu elektroaut značky Toyota v Evropě.
Česko je pro investice dobrá adresa, říká Vlček k chystané výrobě Toyoty
27 minut