„Bolest ho nezadržela.“ Přátelé vzpomínají na Jana Palacha jako na vzdělance i veselého kluka

Byl to plnokrevný mladý klučík, dívat se na něj, že to byl jenom student, by nebyla pravda, vzpomíná na Jana Palacha jeho kamarád Stanislav Hamr. Na základní škole se prý mladý Jan hodně pral a nikdy se nevzdal. Podle přátel z vysoké školy byl Palach také velmi aktivní v diskusích, vzpomínají na něj ale také jako na dobrého pracanta.

Stanislav Hamr se s Janem Palachem znal už od malička. Palach byl jen o čtyři měsíce mladší, a tak spolu chodili do stejné třídy ve školce i ve škole. Vzpomíná na něj jako na „veselého a nervního malého kluka“. „U všeho byl, lítali jsme spolu všude možně,“ vrátil se do dětství. Palach byl podle něj zcela normální. „Byl to plnokrevný mladý klučík,“ poznamenal. Později samozřejmě přišly na řadu Palachovy zájmy. „Ale dívat se na něj, jako že to byl jenom student, by nebyla pravda,“ zdůraznil Hamr.

Palach byl podle Mejstříka velmi slušným člověkem, což bylo dáno i rodinným zázemím, výchovou nebo členstvím v evangelické církvi. Také podle Hamra Palacha rodinné zázemí formovalo do velké míry. „Byla to normální rodina, měl o hodně staršího bratra, který pro něj zřejmě byl vzorem,“ podotkl. Připomněl, že Palachovi poměrně brzy zemřel otec. „Mně umřel, když mi bylo dvanáct, a jemu, když mu bylo čtrnáct. Jeho brácha už byl v té době pryč, takže byl s maminkou sám, ale v plné pohodě,“ řekl Hamr.

Jiří Mejstřík a Hubert Bystřičan poznali Jana Palacha v roce 1967. Tehdy byli všichni tři studenti Vysoké školy ekonomické v Praze – Mejstřík ve stejném ročníku jako Jan Palach, Bystřičan byl v té době už ve čtvrtém. Bystřičan tehdy vedl pracovní skupinu, která se setkala na nádraží a zamířila do Sovětského svazu, konkrétně do Kazachstánu, v rámci mezinárodní brigády.

Mejstřík se o činu dozvěděl na koleji. „Bylo to šokující, těžko jsme to nějak vstřebávali a skutečně bylo nelehké si to představit,“ popsal s tím, že pochopení přišlo až později. „Byl to velice silný člověk a jeho oběť, ač byla zcela absolutní, byla vědomá. Dovedu si představit, že skutečně měl představu, co vše může následovat pro jeho okolí, ale neřekl bych, že to byl jenom produkt naivity nebo momentálního popudu,“ míní.

O Palachově činu se Bystřičan dozvěděl z rozhlasu. „Zhruba dva dny po tom, co se upálil, mi přišel do fabriky na Kladno pohled od Honzy Palacha, kde mi posílal pozdrav z Prahy a podepsal se: ‚Tvůj Hus,‘“ vzpomínal.

„Takový čin z něj vyzařoval“

Také Hamr se o Palachově činu dozvěděl po příchodu na kolej. „Po chodbách nikde nikdo nebyl, v mém pokoji spolubydlící také nebyl, a tak jsem šel do pokoje, kde bylo mých kamarádů víc a poslouchali rádio,“ řekl s tím, že z rádia slyšel pouze iniciály studenta, který se upálil. Jméno Jan Palach mu ale okamžitě přišlo na mysl.

„Z něj vyzařoval nějaký takový čin, ale on se také netajil, že chce udělat něco velkého pro národ. To byl jeho životní program,“ podotkl. Přesto ho čin kamaráda překvapil. „Naprosto jsem netušil, co zamýšlí, nikdy se o ničem takovém nezmiňoval. Zmiňoval se... ten Hus, obětování se pro pravdu, to ano. Ale že by to udělal konkrétně on?“

V té době Hamrovi přišlo, že si Palach dal malý cíl. „Nečekal jsem, že to byl takový motiv, který by opravdu s někým zahýbal, ale pochopitelně čas vždy ukáže. Jeho čin získal význam v době, kdy se hroutil socialismus. Tam měl naprosto drtivý vliv na stranu, která už nemohla odolat tlaku, a byl to spouštěč, kde se to zúročilo,“ řekl s odkazem na takzvaný Palachův týden na začátku revolučního roku 1989, ve kterém bezpečnostní složky drsně potlačovaly palachovské piety.