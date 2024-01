Výročí 55 let od sebeupálení studenta Jana Palacha připomíná výstava fotografií předních českých autorů, která začala ve Spolkovém domě v Kutné Hoře. Rozsáhlý soubor snímků zachycuje bouřlivé události, které následovaly v Praze po Palachově činu od 16. až do 25. ledna 1969, kdy se konal mohutný manifestační pohřeb. Expozice potrvá do 20. února.