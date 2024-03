Bill Clinton znovu navštívil pražský klub Reduta

Bill Clinton, bývalý americký prezident, je v Praze. V úterý se zúčastní konference na Pražském hradě u příležitosti 25. výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance. Do hlavního města přicestoval už v sobotu večer. V neděli navštívil jazzový klubu Reduta. Na místě s ním byl i český prezident Petr Pavel a zástupci politické reprezentace i bezpečnostní komunity.

Clinton během návštěvy Reduty vyzdvihnul roli Česka při shánění dělostřelecké munice pro Ukrajinu. Pozvání do klubu dostala i řada osobností z české bezpečnostní komunity nebo bývalí diplomaté, kteří se pohybovali kolem Václava Havla. Jedná se například o Alexandra Vondru (ODS), Tomáše Pojara nebo Michaela Žantovského.

Když byl Clinton v roce 1994 jako prezident v Praze, po jednání na Hradě jej Václav Havel vzal na procházku – přes Karlův most, pivnici U Zlatého tygra až k památníku sametové revoluce. Prohlídku města pak zakončili v klubu Reduta. Právě tam Havel předal svému hostovi saxofon jako dárek.

Nástroj Clinton hned vyzkoušel, koncert začal jazzovou klasikou Summertime, kterou si sám vybral. „Byl velmi neformální. To, že jsme se přivítali na podiu a podali jsme si ruce, to bylo to nejformálnější. Potom už zapadl do kapely,“ vzpomíná trumpetista Juraj Bartoš, který si tehdy s americkým prezidentem zahrál.