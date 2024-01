Bez členství v EU bychom byli osamoceným ostrovem, řekl Bžoch. A výrazně chudší, dodala Decroix

Bez vstupu do Evropské unie bychom byli osamoceným ostrovem a naše konkurenceschopnost by šla velmi dolů, uvedl ve speciálním vysílání pořadu Událostí, komentářů ke dvaceti letům Česka v Unii poslanec za ANO Jaroslav Bžoch. Mimo Unii bychom byli výrazně chudší, dodala poslankyně za ODS Eva Decroix. Výhody členství vidí i europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti), zatímco europoslanec Ivan David (SPD) proti tomu argumentoval současnou stagnací Česka.

Česko vstoupilo do Evropské unie 1. května 2004. Bžoch zdůraznil, že jako exportně orientovaná země by Česko bez členství v Unii nemělo tolik obchodních příležitostí, jako má nyní. „Nevzkvétali bychom,“ dodal s tím, že Česko může využívat volného pohybu zboží, kapitálu i osob. Bez toho bychom se stali osamoceným ostrovem uprostřed Evropské unie, jehož konkurenceschopnost by šla velmi dolů a „ekonomika by dostávala zabrat“, podotkl

Velikost naší ekonomiky i prostor, kde se Česko nachází, by bez členství v EU vedly k tomu, že bychom byli chudší, je přesvědčena Decroix. Česká ekonomika, zejména její průmysl, může ze zapojení do Unie těžit. Poslankyně také dodala, že EU není jen ekonomický, ale i politický projekt. A vstupem jsme usilovali nejen o „doběhnutí“ západní úrovně života, ale rovněž jsme se přihlásili k hodnotám Unie.

Gregorová dodala, že bez vstupu bychom byli o 740 miliard chudší, protože o tolik víc Česko dostalo na rozvoj, než poslalo do unijní pokladny. Neměli bychom také spolurozhodovací pravomoc na dění v EU, upozornila a má za to, že tratíme na tom, že nejsme v eurozóně. Zmínila také příklad Británie, která z Unie odešla, ale přes její hospodářskou sílu je pro ni obtížné si mnohé smlouvy samostatně vyjednat. Europoslankyně také kritizovala, že o vstupu Česka do EU se údajně předem nedebatovalo a lidé pak netušili, co od členství mají čekat.