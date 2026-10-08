Během víkendu přijde ochlazení a déšť

Po teplém začátku týdne se o víkendu v Česku ochladí a zaprší. Maximální teploty se v pátek proti předchozím dnům výrazně propadnou – až zhruba o deset stupňů na deset až 15 stupňů Celsia. Podobné pak budou v sobotu i neděli. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Už během čtvrtka se mohou objevit i bouřky. Déšť či přeháňky se budou vyskytovat také v pátek a o víkendu.
Nejvyšší denní teploty se od pondělka pohybovaly na většině území Česka nad 20 stupni. Ve středu bylo na jihu Moravy dokonce až 25 stupňů. Takové teploty se udrží na většině území země i ve čtvrtek, dosáhnou 19 až 24 stupňů. Na západě a místy i na severu Česka se už ale ochladí na 16 až 20 stupňů. Bude oblačno až zataženo se slabým deštěm či přeháňkami a na východě se mohou objevit bouřky.
V pátek se teplotní maxima propadnou na většině území na deset až 15 stupňů, jen na jihu Moravy by mohlo být až 17 stupňů. Nejprve bude jasno, ale postupně bude od severozápadu přibývat oblačnosti a ojediněle zaprší.
Teploty deset až 15 stupňů očekávají meteorologové i v sobotu a neděli. Opět jen na jižní Moravě by mohlo být v sobotu až 18 stupňů a v neděli 17 stupňů. V sobotu bude oblačno až zataženo s deštěm či přeháňkami a v neděli polojasno, místy s přeháňkami.