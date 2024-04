168 hodin: Za sexuální obtěžování dětí prospěšné práce. Dohoda o vině a trestu může být pro pachatele výhodná

Dvaatřicetiletý rodinný kamarád napsal na podzim 2021 čtrnáctiletému chlapci přes komunikaci snapchat. „My jsme se znali už dlouho, bral jsem ho jako rodinu, začal mi psát jakž takž normálně, nějak jsem to ignoroval, odepisoval jsem, ale ne nějak aktivně,“ vysvětluje chlapec.



Muž ale přitvrdil. „Potom začal posílat během jednoho dne fotky v trenkách, a skončil to tím, že poslal úplně nahou fotku, tak jsem se rozhodl to po nějaké době ukázat rodičům,“ vzpomíná chlapec.

Syn se svěřil matce, která je z chování svého kamaráda v šoku. „Je to vztek. Je to lítost. Zrada. Bylo to hrozné, to se fakt ve vás tak hrozně pere, že nevíte, co dřív udělat, jestli fakt na něj jet nebo jít na to policii, co rychle udělat,“ vzpomíná matka čtrnáctiletého chlapce. Rodinného přítele matka nahlásila na policii. Vyšetřování odhalilo, že její syn není jediný. Muž psal dalším šesti dospívajícím dětem, posílal jim své pornofotky. A žádal stejné po nich.

„Konkrétně podle soudu žádal o zaslání ztopořeného penisu, hýždí, při sexuálních praktikách, čemuž poškozený vyhověl a zaslal mu nejméně šest videí a jednu fotografii,“ píše se v usnesení o zahájení trestního stíhání.