168 hodin: „Ulepené hromádky neštěstí“. V prostějovské množírně živořilo skoro sto psů

Policisté v prostějovské množírně zasáhli poté, co na obě ženy podala organizace Hlas zvířat trestní oznámení s podezřením na týrání zvířat a podvod – s důkazy od dokumentaristů České televize. Navíc se povedlo najít spojitost mezi překupnicí z metropole a množitelkou z Prostějova.

Pepa byl v množírně asi osm let a jeho jediným úkolem bylo dokola vyrábět štěňata. Ty množitelka s překupnicí léta prodávaly, hlavně v Praze. Pořad 168 hodin přitom o překupnici reportáž odvysílal už před osmi lety. A už tehdy překupnice nabízela štěňata v zuboženém stavu.

Žil mezi nimi i samec čivavy jménem Pepa. I on byl v hrozném stavu. „Trpěl dermatitidou, protože delší pobyt v moči a výkalech se projevil záněty kůže,“ uvedla Michaela Zemánková, ředitelka organizace Dogpoint, která se stará o opuštěné a týrané psy. Dodala, že nejakutnější ošetření ale vyžadovaly Pepovy zuby, které mu v podstatě hnily v tlamě. Většinu jich tak bylo potřeba vytrhnout, zbylé se odstraní při dalším zákroku.

„Psi byli ulepení. Člověk ho chytil a pomalu se mu přilepil k ruce. Nebyla to heboučká štěňátka, ale ulepené hromádky neštěstí,“ vypráví Šoupalová. Psy policisté v prostějovské množírně našli při zátahu na začátku dubna.

„To, že se to podařilo takto zmapovat, je unikátní. Je to několik let práce jak Hlasu zvířat, tak České televize,“ popisuje advokát organizace Robert Plicka. Množírny jsou přitom v Česku zakázané a jejich majitelé je maskují právě tím, že zvířata množí v jednom městě, ale prodávají je v jiném.

Nejvíc populární jsou malá plemena, jejichž zástupcem je i zmiňovaný samec čivavy Pepa. O něj už má zájem nový potenciální „páníček“, čeká se ale na už zmiňovaný druhý zubařský zákrok, který musí pes podstoupit.

Není přitom jasné, kolik množíren psů v tuzemsku vlastně je. „Aktuálně řešíme minimálně desítky, v součtu jsou to ale určitě stovky množíren, možná i tisíce,“ odhaduje Plicka. „Po těch psech je velká poptávka. A lidé jsou dnes zvyklí, že když něco chtějí, tak to chtějí hned. A to chovatelé nezvládají pokrývat, což nahrává těmto lidem, kteří se živí utrpením zvířat,“ upozorňuje veterinářka Martina Načeradská.