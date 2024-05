Policie zajistila skoro sto týraných psů z množírny na Olomoucku. Na případ upozornili i dokumentaristi ČT

„Svou rozsáhlostí nevídaný případ“

„Opravdu jsme investigovali do hloubky, co nejvíce to šlo, ale v jednu chvíli jsme si uvědomili, že je potřeba to předat orgánům činným v trestním řízení,“ uvedla režisérka dokumentu Továrna na psí prachy Kateřina Hrochová.

„Překvapilo nás to všechny. Domnívám se, že na republikové úrovní je ten případ svou rozsáhlostí nevídaný,“ okomentoval zástupce ředitele obvodního ředitelství policie Praha IV Milan Děček.

Policie zajistila téměř sto psů. O podmínkách, ve kterých žili, se zákazník od pražské překupnice nikdy nic nedozvěděl. „Vy tam přijdete a oni vám okamžitě vrazí do náruče štěně. Říkám tomu tunelové vidění – lidé drží štěňátko, už ho nepustí a zapomenou, že se chtěli na něco třeba zeptat,“ myslí si Šoupalová.

„Ve věci jsou zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu týrání zvířat, chov zvířat v nevhodných podmínkách a neoprávněné podnikání,“ sdělil Děček.