České zemědělství ukrývá obrovský potenciál, jak snížit emise. Bude to zkoumat nový tým

Vědci uvedli, že klíčové je, aby se dařilo uhlík do zemědělské půdy vázat dlouhodobě, což se při současných postupech nedaří. Nepřispívá k tomu ani poměrně intenzivní snaha zemědělců vracet do půdy organickou hmotu tradičními postupy. Současná úroveň vědomostí a zkušeností však není dostatečná na to, aby bylo možné navrhovat nové technologické postupy a strategie, takže první část výzkumu se zaměří na to, jak vlastně funguje princip dlouhodobého ukládání uhlíku v půdě. „Potřebujeme pochopit mechanismy, které nám ušetří práci a čas s opakováním experimentů,“ uvedl enviromentání mikrobiolog Petr Baldrián z AV ČR.

V roce 2021 vypustila ČR 119,41 mil. tun CO2eq. Různé sektory byly ale odpovědné za jiné emise. Nejvíce energetika, následována průmyslem a dopravou



CO2eq = různé skleníkové plyny se přepočítávají na stajný oteplující efekt, jako by měl CO2, proto CO2eq ➡️ekvivalent⬅️ pic.twitter.com/oJvINkKcFl — faktaoklimatu.cz (@faktaoklimatu) November 7, 2023

Jak se ukládá uhlík v půdě

Základním prvkem pro vázání uhlíku jsou kořeny rostlin a takzvané kořenové exudáty; to jsou komunikační kanály mezi kořeny a okolím. A nesmírně důležitou úlohu hrají i houby a mikroorganismy. „Potřebujeme pochopit úlohu kořenového exudátu,“ řekl Karel Klem, který se zabývá ekologickou fyziologií rostlin. Zmínil, že někteří farmáři už dnes začínají využívat předběžné výsledky. První výsledky z projektu by měly být vidět za tři až čtyři roky.

Stejně tak může z atmosféry odebírat uhlík a skleníkové plyny lesnictví. „V lesích máme obrovské pole působnosti, jak zmírnit změnu klimatu a v lesnictví ani není třeba vymýšlet nic moc nového. Jen je potřeba hospodařit výběrně, a ne holosečně, kdy zanikne kořenový systém,“ zmínil ředitel CzechGlobe Michal Marek moment, kdy se z lesa uvolní značné množství oxidu uhličitého. A trvá několik let, než nový uměle vysazený les dokáže znovu uhlík ukládat. „Nicméně o lesní půdě toho ještě hodně nevíme a spoustu věcí je potřeba prověřit,“ dodal Marek.

Kudy a jak tečou skleníkové plyny

V dalších fázích projektu je potřeba pochopit reálné toky skleníkových plynů a jejich časoprostorovou dynamiku. V některých případech jich totiž může při zemědělských činnostech unikat více, jindy méně, záleží na typu počasí. A plánováním zemědělských prací lze jejich dynamiku ovlivnit, předpokládají vědci. Poslední součástí projektu je navrhnout takové postupy, které budou pro společnost akceptovatelné a budou udržitelné a nezhorší kvalitu života. Mělo by tomu být naopak.