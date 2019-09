Uhlí, auta, stavebnictví. Česko hodlá našlapovat tak, aby uhlíkových stop ubývalo

Česko v současnosti vyrábí 47 procent elektřiny z uhlí, do budoucna by se ale tento poměr měl snížit. Například společnost ČEZ se chystá v příštím roce odstavit části elektráren v Prunéřově a Mělníce. A emise by měly klesat i dál.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) tak Česko plní své závazky z pařížské klimatické konference i unijní plány. Stát má údajně jasný plán, jak oproti roku 1990 snížit do roku 2050 emise o 80 procent.

„Schválili jsme to jako vláda, máme to spočteno, máme jasný plán. Jsme seriózní stát a politici, proto mluvíme v konkrétních číslech. Slíbit něco do roku 2050 určitě není problém, ale my máme závazky z roku 2015 z Paříže a tam je na tom Česko velice dobře,“ prohlásil v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO), který se summitu účastní. U řečnického pultu se ale neobjeví.