Mexický kongres vystavil údajná mimozemská těla. S akcí jsou ale spojeny kontroverzní osobnosti

Nedávno uspořádal veřejné slyšení o neidentifikovaných létajících objektech neboli UFO americký Kongres. Mexická akce na to navazuje. Vedl ji mexický novinář a ufolog Jaime Maussan, který se fenoménem údajného mimozemského života na Zemi zabývá už desítky let, a spolupořádali ji mexičtí vědci. Mezi účastníky byl i Ryan Graves, bývalý pilot amerického námořnictva a výkonný ředitel organizace Americans for Safe Aerospace, který opakovaně tvrdil, že se během svých letů setkal s mimozemskými loděmi.

Organizátoři uvedli, že mrtvoly vystavené v mexickém kongresu jsou staré nejméně tisíc let. Mumifikované exempláře byly uloženy v prosklených boxech, aby si je všichni mohli prohlédnout. Údajně pocházejí z peruánského Cuzca.