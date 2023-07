Konec konspiračních teorií. Američané chystají zákon, který zajistí informování veřejnosti o UFO

Fenomén UFO (zkratka pro neidentifikovaný létající objekt) přitahuje stále větší pozornost amerických politiků. Na výpovědi bývalých členů ozbrojených sil se stála v Kongresu fronta.

Bývalý zpravodajec amerického letectva David Grusch uvedl, že úřady se snažily některé nálezy utajit. „S některými z těchto objevů přišly biologické stopy,“ tvrdí Grusch s tím, že tyto stopy nebyly lidské. „A to bylo hodnocení lidí, kteří přímo znali ten program,“ poznamenal bývalý zpravodajec. Odmítl ovšem, že by on sám na vlastní oči viděl jakákoliv jiná než lidská těla.

Záhadné případy jsou prý časté

Svědectví poskytl i bývalý pilot stíhačky F-18 Ryan Graves. Pozorování nevysvětlených anomálií podle něj nejsou žádnou raritou.

Graves si zákonodárcům postěžoval, že ti, kteří na případy upozorní, pak čelí stigmatu od vedení Pentagonu. „Jak se tu scházíme, neidentifikovatelné předměty jsou v našem vzdušném prostoru. Je tu významný nedostatek zpráv o nich. Tato pozorování nejsou výjimečná, nebo izolovaná. Ale rutinní záležitostí,“ uvedl bývalý pilot.