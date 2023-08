V Číně se rodí rekordně málo dětí. Ke konci století může mít země polovinu obyvatel, co Indie

Úhrnná plodnost představuje počet dětí, které by se živě narodily každé ženě během celého jejího reprodukčního věku (15–49 let), pokud by se během tohoto období neměnily míry plodnosti žen podle věku a zůstaly na úrovni roku, za který je úhrnná plodnost vypočítána.

Podle něj se dá očekávat, že počet obyvatel Číny se bude snižovat i v dalších letech – ženy se totiž v této zemi rozhodovaly pro bezdětnost výrazně častěji, než se čekalo. I kdyby změna v jejich chování nastala prakticky okamžitě, další desítky let se nic nezmění. „Tyto trendy budou pokračovat i ve společnosti, která se stává bohatší a dražší a která má také postupně se zlepšující síť sociálního zabezpečení a důchodový systém. Podle současných prognóz totiž počet obyvatel Číny do roku 2080 pravděpodobně klesne pod jednu miliardu a do roku 2100 pod 800 milionů. Tato konkrétní čísla se jistě změní, klesající tvar křivky téměř jistě ne,“ uvádí politický demograf.

Složení čínské populace rovněž po staletí ovlivňuje tradiční upřednostňování mužského potomka. Před nástupem komunistického režimu bylo zcela obvyklé, zvláště ve venkovských oblastech, zabíjení novorozených děvčat. Vládní nařízení o stejných právech žen a mužů z roku 1949 následně značně redukovalo počet děvčátek zabitých po porodu. Zavedení politiky jednoho dítěte však znamenalo návrat řady tradičních čínských rodin k drastickým opatřením, které by pomohly zajistit, že jejich jediné narozené dítě bude syn. První ultrazvukové přístroje na vyšetření těhotných žen se objevily v Číně koncem 70. let a od té doby se miliony žen rozhodly pro potrat ve chvíli, kdy zjistily, že čekají holčičku.

V letech 1981 až 2013 řídila politiku jednoho dítěte centrální komise pro rodinné plánování. Poté byla komise zrušena a čínskou populační politiku dostalo na starost ministerstvo zdravotnictví.

Opatření byla průběžně zmírňována, takže si postupně směli dvě děti pořídit kromě obyvatel venkova také zástupci etnických menšin a od listopadu 2013 i páry, kde alespoň jeden rodič byl jedináček. V roce 2015 Peking rozhodl, že umožní všem párům mít dvě děti. Jedním z důvodů bylo zastavit rychlé stárnutí populace v Číně, protože v zemi v té době žilo zhruba 15 procent obyvatelstva starších 60 let. O dva roky později to bylo 18 procent obyvatel a podle prognóz budou do roku 2030 lidé nad 60 let představovat čtvrtinu čínské populace. Čínská komunistická strana chce rovněž postupně zvyšovat věk odchodu do důchodu. Čínští muži odcházejí do důchodu v 60 letech a ženy o pět let dříve, což se nezměnilo více než 40 let.

Pokusy o změnu moc nefungují

Zrušení politiky jednoho dítěte mělo v zemi jen krátkodobý dopad. Zatímco v roce 2016 byl zaznamenán nárůst porodnosti téměř osm procent oproti roku předchozímu, v následujících letech počty porodů v Číně začaly opět klesat. Podle kritiků změna striktní rodinné politiky přišla příliš pozdě.

Čína v létě 2021 změnila zákon o populaci a plánování rodin a umožnila mít čínským párům tři děti. Trend klesající porodnosti se však nezastavil, v roce 2021 se v zemi narodilo zhruba 10,6 milionu dětí, což je o 12 procent méně než v roce 2020. Porodnost v Číně v roce 2021 byla zhruba 1,15 dítěte na ženu. Mnoho párů od početí dítěte odrazují zejména vysoké životní náklady, stísněné bydlení a pracovní diskriminace vůči matkám.

Z výsledků sčítání lidu, které čínský statistický úřad provedl před třemi lety, vyplývá, že čínská populace rostla v letech 2010 až 2020 nejpomaleji od zavedení politiky jednoho dítěte v roce 1979. Populace v pevninské Číně vzrostla za tuto dekádu o 5,38 procenta na 1,41 miliardy a tento růst tak těsně zaostal za vládním cílem z roku 2016, podle nějž mělo být v Číně do roku 2020 na 1,42 miliardy obyvatel.