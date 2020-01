Číňanů se narodilo nejméně za 70 let. Drží se politiky jednoho dítěte, i když už nemusí

Nízkou porodnost pociťuje i čínská ekonomika

Co do počtu obyvatel dosáhne země vrcholu v roce 2023. To by v ní mělo žít přes 1410 milionů lidí. Pak ale přijde zlom a populace začne ubývat.

„Od roku 2012 se počet Číňanů v produktivním věku snížil o několik milionů. To nevyhnutelně ohrožuje fungování našeho průmyslu a celé ekonomiky. Čína ztrácí v porovnání se zbytkem světa výhodu země spoléhající se na početnou pracovní sílu,“ uvedl čínský demograf Jo Chue-Chin.