Americká společnost staví továrnu na lék proti rakovině. Technologii vymysleli Češi, poplatky míří do Prahy

Když byl vesmír ještě mladý, došlo v jedné ze spirálních větví Mléčné dráhy k mohutnému výbuchu. Explodovala tehdy supernova – hvězda, která už spálila všechno své termonukleární palivo. Síla exploze vyvrhla do kosmu spoustu prvků, které vznikaly v jejím srdci při neutronové fúzi, mimo jiné také lutecium. O pět miliard let později ho využili čeští vědci pro léčení rakoviny.

Licenci pak tento ústav prodal americké společnosti Shine Technologies, která před třemi lety začala radiofarmakum vyrobené „po česku“ komerčně prodávat. Ukázalo se, že tato metoda funguje, takže v současnosti Shine Technologies dokončuje výrobní linku, která by měla za rok vyrobit až 100 tisíc dávek tohoto léčiva. „Měla by to být jedna z největších nebo vůbec největších výrobních linek na lutecium na světě,“ popisuje generální ředitel této společnosti.

„Vědecký výzkum umí být někdy hodně frustrující. Když pak vidíte, jak se vaše technologie dostává z laboratoře do světa tak rychle, je to velké zadostiučinění. Aby nějaký objev mohl přinést prospěch veřejnosti, je nutné jej přetavit v praktickou aplikaci. To vyžaduje silné partnerství mezi vědou, technickým vývojem a businessem. Naše partnerství se společností Shine opakovaně potvrzuje, že představuje správný mix těchto ingrediencí, a já věřím, že náš objev díky tomu bude brzy pomáhat mnoha pacientům po celém světě,“ dodává vědec.

Transfer technologií se Česku vyplatí

Jde o jeden z posledních příkladů toho, jak se výzkum úspěšně dostal do praxe. Odborně se to nazývá transfer technologií. S přechodem z laboratoře až k výrobní lince vědcům pomáhalo bioinovační centrum i&i Prague. „Provázanost a systematický přístup je to, co nám tady nejvíc chybí. Úspěšných případů by mělo být ještě víc,“ říká ředitel tohoto ústavu Jaromír Zahrádka.

Podle něj je případ lutecia vynikající ukázkou toho, jak rychle a úspěšně může transfer probíhat, kdy od teoretického objevu k praktickému využití v běžném životě uběhne jen krátký čas.