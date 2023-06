Lék proti rakovině plic má skvělé výsledky, oznámili američtí lékaři. Zachránil 51 procent pacientů

Nová léčba neumí ničit ani zdaleka všechny formy rakoviny plic. Soustředí se ale na tu nejčastější, kterou je takzvaný nemalobuněčný karcinom, jenž vykazuje určitý typ mutace. Tyto mutace postihují deset až 25 procent pacientů s rakovinou plic ve Spojených státech a Evropě a 30 až 40 procent v Asii.

V klinické studii, která lék zkoumala, bylo asi 680 osob, u nichž se povedlo nemoc diagnostikovat v časném stadiu. Vědci výzkum provedli ve více než dvaceti zemích. Nejdřív lékaři při operaci nádor odstranili, pak polovina pacientů dostala nový lék a druhá placebo.

Výsledky byly podle autorů ohromné. Užívání léku podávaného v tabletách vedlo u léčených pacientů ke snížení rizika úmrtí o 51 procent ve srovnání s těmi, kteří dostávali placebo. A podobně dobré byly i výsledky při dlouhodobém sledování operovaných: po pěti letech žilo 88 procent pacientů, kteří užívali léčbu, ve srovnání se 78 procenty pacientů, kteří užívali placebo.

Komentáře expertů jsou nadšené

Tyto výsledky jsou „působivé“, uvedl Roy Herbst z Yaleovy univerzity, který je v Chicagu prezentoval. Lék pomáhá „zabránit šíření rakoviny do mozku, jater a kostí“, dodal na tiskové konferenci. Právě to bývá nejčastějším problémem. Rakovinová tkáň se z plic snadno šíří dál do těla a až doposud tomu bylo obtížné zabránit.

„Je to značně dramatické a pozoruhodné zlepšení,“ řekl Dave Fredrickson, výkonný viceprezident pro onkologii společnosti AstraZeneca v rozhovoru pro tiskovou agenturu Reuters. Právě jeho společnost je autorem léčivé látky.