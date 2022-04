Vědci objevili bakterie spojené s rakovinou prostaty. Mohla by to být revoluce v léčbě, věří

Vědci v časopise European Urology Oncology popsali, jak jejich genetické analýzy probíhaly. Byly natolik detailní, že se díky nim podařilo odhalit dokonce tři druhy bakterií, jež byly doposud pro vědu neznámé. Muži, kteří měli jeden nebo více těchto druhů mikroorganismů v moči, prostatě nebo nádorové tkáni, měli 2,6krát vyšší pravděpodobnost, že jejich rakovina v raném stadiu přejde do pokročilého onemocnění, než muži, kteří je neměli.

Autoři studie připouštějí i možnost, že se bakterie na vzniku onemocnění nepodílejí. Například muži s agresivnější rakovinou prostaty mohou mít nedostatky v imunitním systému, které umožňují rozvoj určitých bakterií. Vědci však mají silné podezření, že se na tom mikrobi podílejí, stejně jako infekce Helicobacter pylori zvyšuje riziko rakoviny žaludku.

„Kdybyste s jistotou věděli, že určitý druh bakterií způsobuje rakovinu prostaty, mohli byste vymyslet antibiotikum, které by ji prostě odstranilo, a to by zabránilo zhoršování nemoci,“ uvedli vědci. Současně ale upozornili, že v reálném světě by to samozřejmě nebylo zdaleka tak jednoduché jako v laboratoři. „Existuje spousta komplikací. Antibiotika se do prostaty dost špatně dostávají a navíc by se musela najít antibiotika, která zabijejí jenom některé druhy bakterií,“ popsali. V opačném případě by mohla léčba napáchat více škody než užitku – lidské tělo žije s mnoha bakteriemi v symbióze a využívá je.

Rakovina prostaty

Rakovina prostaty je nejčastějším onkologickým onemocnění mužů v České republice. Každý rok s ní onemocní téměř osm tisíc mužů a výskyt u nás neustále roste. Incidence karcinomu prostaty stoupá s věkem, před čtyřicátým rokem se téměř nevyskytuje, naopak mezi 65 a 75 rokem života je výskyt nejvyšší.

U některých druhů rakoviny už je prokázané, že jejich příčinou jsou mikroorganismy – například u rakoviny děložního čípku to dokonce už vedlo ke vzniku očkování, které velmi úspěšně vzniku této nemoci předchází. U prostaty ale věda nic podobného zatím nepozorovala, proto je výsledek nové studie překvapením.