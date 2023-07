Červenec je nejteplejší za tisíce let. „Přichází éra globálního varu,“ varuje OSN

„Éra globálního oteplování skončila, nyní přichází éra globálního varu. Změna klimatu je tady. Je děsivá. A to je teprve začátek,“ řekl Guterres. „Nemusíme čekat na konec měsíce, abychom to věděli. Pokud v příštích dnech nepřijde malá doba ledová, červenec 2023 překoná rekordy ve všech oblastech,“ dodal.

„Už nyní můžeme s naprostou jistotou říci, že se bude jednat o nejteplejší červenec,“ uvedl lipský klimatolog Karsten Haustein. A co víc, „možná bychom se museli vrátit o tisíce, ne-li desetitisíce let zpět, abychom na naší planetě našli podobně teplé podmínky,“ řekl Haustein. Podle dřívějších, méně přesných klimatických záznamů –⁠ získaných například z vzorků ledu a letokruhů stromů –⁠ nebylo na Zemi tak teplo už 120 tisíc let.

Hausteinova analýza vychází z předběžných údajů o teplotách a z meteorologických modelů, včetně předpovědi do konce tohoto měsíce, ale ověřili ji i jiní vědci.