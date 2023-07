Fakta a mýty o kapkách deště: Nevoní, nejsou čisté a připomínají hamburgery

Současně do sebe kapky často narážejí a spojují se do větších, což vede k výraznější deformaci – kapka se ve střední části více zplošťuje a u krajů naopak ztlušťuje. Při další deformaci už blána povrchového napětí kapku neudrží pohromadě, ta praská a tříští se do více kusů. Obvykle je maximální velikost kolem pěti milimetrů, přičemž největší zdokumentované kapky v tropických oblastech měly dokonce 8,8 milimetru.

Rychlost pádu

Jak dlouho vlastně trvá, než kapka dopadne z oblaku na zemský povrch? To závisí hlavně na její velikosti a samozřejmě i výšce, ze které padá. Větší kapky můžou dosáhnout pádové rychlosti až kolem deseti metrů za sekundu (36 kilometrů v hodině), což pak při pádu například z výšky dvou kilometrů nad povrchem znamená dobu pádu asi 200 sekund neboli něco přes tři minuty.

Menší kapky budou mít pádovou rychlost kolem čtyř metrů za sekundu, takže budou padat podstatně déle, přes osm minut. U kapičky mrholení, které mají průměr kolem desetiny milimetru, klesne pádová rychlost ke třiceti centimetrům za sekundu (ale kapičky mrholení zase padají spíš z výšky maximálně několika set metrů nad zemí).

Otázka doby pádu kapky může být nicméně i trochu chyták – některé kapky se vlivem výstupných pohybů v oblaku či ve vzduchu totiž k zemi nemusejí dostat vůbec.

Kapky ochladí

Při horkém počasí a výskytu přeháněk řadu lidí určitě napadne myšlenka „přírodní sprchy“ v dešti, která by je ochladila. Jakou teplotu ale dešťová voda vlastně má? K tomu je nutné si uvědomit, jaká teplota panuje v oblacích, ze kterých kapky následně padají k zemi.

Při běžné situaci klesá teplota s výškou zhruba o 0,65 stupně na sto metrů, při bouřkách je pokles ještě rychlejší. A navíc při silnějších přeháňkách v našich zeměpisných šířkách platí, že každá kapka deště je původně roztátým kouskem ledu. Takže z nulové teploty se voda postupně ohřívá podle teploty okolního vzduchu.