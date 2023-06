Houby zpracují třetinu ročních emisí oxidu uhličitého. Jsou podceňovaným spoluhráčem lidstva

Autoři studie, která vyšla v červnu v časopise Current Biology, odhadli, že houby ročně pohltí asi 13,12 gigatun ekvivalentu oxidu uhličitého (CO 2 e) zachycovaného suchozemskými rostlinami – to odpovídá asi 36 procentům globálních emisí fosilních paliv za celý rok. Vzhledem k tomu, že 70 až 90 procent suchozemských rostlin vytváří symbiotické vztahy s mykorhizními houbami, vědci už dlouho předpokládají, že jejich sítěmi se do půdy musí dostávat velké množství uhlíku. Teď to tato analýza potvrdila.