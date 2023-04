Srdeční arytmii by mohla zastavit radiace. Metoda se už testuje na lidech v USA

Jeff Backus loni v zimě prodělal v jednom měsíci dvě zástavy srdce. Právě kvůli tomuto zdravotnímu problému každý rok zemře přes 300 tisíc Američanů. Backus měl na rozdíl od jiných štěstí a přežil. Hrozí mu ale další problémy, trpí totiž srdeční arytmií, která patří k nejčastější příčině srdeční zástavy.

„Nevím, jak to popsat. Je to jako když máte závrať dvacetkrát za sebou,“ uvádí. Lékaři mu konkrétně diagnostikovali tachykardii. To znamená, že jeho srdce bije mnohem rychleji než to zdravé a není schopné pumpovat krev tak, jak má. „Mám kvůli tomu téměř posttraumatickou stresovou poruchu, protože vzadu ve své mysli se neustále ptám: Stane se to znovu?“