Největším zabijákem byl loni covid. Jindy dominují nemoci srdce, podle lékařů mnohdy zbytečně

Ischemická choroba, která může vyústit třeba v infarkt nebo mrtvici, v prvním pololetí loňského roku způsobila smrt u více než třinácti procent zemřelých. „Odhaduje se, že skoro polovina těch úmrtí je předčasných, zbytečných. Protože kdyby lidé změnili svůj životní styl, byli by na tom zdravotně lépe. Je to rys, který je společný všem civilizovaným zemím – je to tak i v USA a jinde,“ popsal přednosta Kliniky kardiologie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Josef Kautzner.

Onemocnění srdce jsou nejčastější příčinou úmrtí v Česku dlouhodobě – s výjimkou loňského roku, kdy nejvíce lidí zemřelo na covid-19, a to zhruba osmnáct procent ze všech zesnulých. Loni koronavirus v prvních šesti měsících způsobil smrt u šesti procent zemřelých.

Právě i díky tomu, že epidemie ustoupila, klesl také celkový počet úmrtí v tuzemsku, a to o necelých dvacet tisíc. V porovnání s roky před začátkem nákazy byl ale i loni počet zemřelých v Česku vyšší zhruba o deset tisíc. „Částečně na to mohla mít vliv chřipková epidemie, která u nás byla evidovaná na konci roku, která koresponduje i s nejvyšším počtem zemřelých, který byl zaznamenán v prosinci. To bylo dvanáct tisíc zemřelých,“ vysvětlila demografka z Českého statistického úřadu Michaela Němečková.

Průměrný věk dožití ale roste. Za posledních třicet let se u mužů zvýšil o necelých osm let. Loni umírali nejčastěji v 76 letech, ženy v necelých dvaaosmdesáti. A i u nich se průměrná délka života neustále prodlužuje. Od roku 1992 vzrostla o pět let. Podle statistiků by tento trend měl pokračovat i v dalších letech. Odhadují, že v roce 2030 se budou muži v Česku nejčastěji dožívat necelých 79 let, ženy pak 84.