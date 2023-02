Vědci vytvořili nejpřesnější mapu hmoty ve vesmíru. Naznačuje, že v současném modelu je něco špatně

Zatím nejpřesnější mapu hmoty v kosmu vytvořila skupina fyziků z Chicagské univerzity a Fermiho národní urychlovačové laboratoře. Zveřejnila jedno z nejdetailnějších měření, které kdy bylo provedeno a které ukazuje, jak je hmota v dnešním vesmíru rozložena.

Na analýze se podílelo více než 150 vědců a vyšla 31. ledna v časopise Physical Review D jako soubor tří článků. Vědci v ní spojili data ze dvou velkých teleskopických průzkumů vesmíru, a to z výzkumu temné energie a z antarktického dalekohledu South Pole Telescope.

Z analýzy mimo jiné vyplývá, že hmota není tak „shlukovitá“, jak modely předpokládaly na základě současného nejlepšího modelu vesmíru. Podle autorů to je další sbírka důkazů o tom, že v našem stávajícím standardním modelu vesmíru může něco chybět. Něco velmi důležitého.

Cesta hmoty vesmírem

Poté, co během několika velmi horkých a intenzivních okamžiků Velký třesk vytvořil veškerou hmotu ve vesmíru, začala se tato hmota šířit tímto novým kosmem. Přitom se ochlazovala a současně shlukovala. To, jak se tyto shluky tvořily, je pro astrofyziky nesmírně důležité. Když zjistí co nejpřesnější rozložení této matérie v prostoru, mohou se začít dívat směrem do minulosti a rekonstruovat, co se přitom dělo a jaké síly musely být ve hře.

Jenže získat takovou mapu je nesmírně náročné. Prvním krokem je shromáždění obrovského množství dat pomocí teleskopů. V této studii vědci zkombinovali data ze dvou velmi odlišných teleskopických průzkumů: Dark Energy Survey, který zkoumal oblohu po dobu šesti let z vrcholku hory v Chile, a teleskopem South Pole Telescope, který hledá slabé stopy záření, které stále putují po obloze z prvních okamžiků vesmíru.