Moravské šípy staré čtyři tisíce let sloužily k zabíjení lidí. Prokázaly to experimenty brněnských archeologů

Vědci začali s výzkumem před pěti lety, tehdy střílením šípů do speciální hmoty:

Zkoumané šipky z holešovského pohřebiště jsou drobné, mají maximálně jen několik centimetrů. Podle Ludmily Kaňákové z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně pocházejí z období 2200 až 1900 let před naším letopočtem.

Archeologové mají málo dokladů o válečných střetnutích v pravěku, domnívají se však, že šípy mohly patřit skupinám lukostřelců, které provázely a chránily karavany převážející přes Karpaty vzácné suroviny, zejména kovy nebo jantar.

„Vysvětlovalo by to jejich vysokou mobilitu, kterou doložila traseologie a transportní experiment. Na šipkách jsme našli výrazné stopy způsobené přenosem v zádovém toulci odpovídající stovkám kilometrů v krátkém čase. Šipky se totiž střelbou rychle ničily, v průměru se ulomily při prvním až třetím zásahu. Mezi vyrobením a poškozením tedy lukostřelci urazili desítky až stovky kilometrů a my víme, že nešli, ale běželi,“ řekla vědkyně.