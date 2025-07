Vědci odhalili v oceánu „šokující množství“ nanoplastů

Oceány jsou plné plastového odpadu. Teče tam řekami, některé státy do nich odpadky přímo vyvážejí. Ale kolik umělých hmot v mořích opravdu je, se dá jen těžko určit. Vědci teď poprvé popsali i množství těch nejmenších částeček umělých hmot, které do vody proniknou, takzvaných nanoplastů.

K těmto závěrům dospěla studentka a spoluautorka studie Sophie ten Hietbrinková , která během práce na palubě výzkumné lodi cestující z Azorských ostrovů na evropský kontinentální šelf sbírala vzorky vody ze dvanácti míst po cestě. Ze vzorků odfiltrovala vše, co bylo větší než jeden mikrometr, a provedla molekulární analýzu toho, co v nich zůstalo. Výsledky pak tým extrapoloval na celý severní Atlantický oceán. To může být samozřejmě ovlivněné místem sběru, ale počet odběrů by měl tuto hrozbu podle vědců výrazně snížit.

Studie popisuje, jak snadné je pro nanoplasty, aby se do oceánů dostaly. Cest je opravdu hodně. Od řek až po déšť, který tam přináší tyto mikroskopické částečky z pevniny. Podle vědců ale mohou nanočástice vznikat také při rozkladu velkých kusů plastů přímo v oceánu – a to jak jejich poškozením údery vln, tak i pouhým působením slunečního záření.

Podle Hietbrinkové je 27 milionů tun „šokující množství“. „Ale díky tomu teď máme důležitou odpověď na paradox chybějícího plastu,“ uvedla s odkazem na otázku, která vědce trápí už řadu let. Odhady množství umělých hmot v oceánech totiž naznačovaly, že desítky tun plastů zkrátka „chybí“. Teď se ukázalo, že nechybí, je jen příliš malý na to, aby ho standardní výzkumy odhalily.

Když už do oceánů proniknou, znamená to, že nutně musí pronikat i do tamních ekosystémů. „Ví se, že nanoplasty mohou pronikat hluboko do našeho těla. Nacházejí se dokonce i v mozkové tkáni. Teď, když víme, že jsou tak všudypřítomné v oceánech, je také jasné, že pronikají do celého ekosystému; od bakterií a dalších mikroorganismů až po ryby a vrcholové predátory, jako je člověk,“ upozorňuje spoluautor studie Helge Niemann. Data z tohoto konkrétního výzkumu ale nedokáží odpovědět na otázku, jak moc je toto ovlivnění silné. „To je třeba dále zkoumat,“ dodal vědec.

Paradox chybějících plastů má sice už částečně dobré vysvětlení, ale není úplné. Ve vzorcích se totiž nepovedlo najít všechny druhy umělých hmot, jež by tam být měly: například chyběly polyethylen nebo polypropylen. Vědci pracují s několika hypotézami, ale jednoznačnou odpověď nemají. Je také možné, že různé druhy nanoplastů končí v různých místech různých oceánů. Proto by rádi stejně detailně prostudovali i jiné oceány.