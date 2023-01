Selhala poslední současná šance na vakcínu proti AIDS

Moderní medicína už vyvinula alespoň částečně úspěšná očkování proti spoustě nemocí, ale u viru HIV zatím selhává. A to už se vědci snaží o vývoj vakcíny proti němu několik desítek let. Zatím marně.

„HIV je neustále se měnící a velmi náročný protivník. Můžeme cítit zklamání, protože naše nejlepší snahy nepřinášejí výsledky, které hledáme,“ komentoval veterán vývoje vakcín proti HIV Larry Corey. „Ale ušli jsme už dlouhou cestu od dob, kdy nakažené tímto virem čekal jen velmi krátký život.“

Vakcína Mosaic měla fungovat opravdu jako mozaika. Šlo o „slepenec“ imunogenů zaměřených na nejrůznější podtypy viru HIV. Díky tomu měla očkovací látka podávaná ve čtyřech injekcích vyvolat obranu proti širokému spektru toho, co představuje virus HIV.

Přenos účinné látky na místo zaručuje stejný mechanismus jako u vakcíny stejné firmy proti covidu-19. Jde o virus běžné rýmy, který nakazí buňky a vnese do nich informaci, ze které se pak imunitní systém naučí, jak se proti nemoci bránit. V teorii snadné, v praxi to však nevyšlo.

Poslední současná šance

O vlastní vakcínu proti HIV se pokusila neúspěšně už řada firem – těch velkých pokusů selhalo až do „Mozaiky“ pět. Podle Mitchella Warrena, ředitele AIDS Vaccine Advocacy Coalition, tento poslední neúspěch zvedá velký otazník nad celou touto oblastí výzkumu. „Nejsem si jistý, jestli přesně víme, odkud teď přijde další velká investice. Neexistuje totiž žádná další kandidátní látka proti HIV, která by byla v pořadí,“ upozornil Warren.

„A to je další důvod, proč je pro nás tento výsledek zklamání. Jednalo se o poslední reálnou látku, která by byla ve vývoji.“ Nic dalšího podle něj není – a nějakou dobu ani nebude. Prostě proto, že současné technologie nenabízejí nic, co by se dalo v dalších letech využít.

Co se týká vzdálenější budoucnosti, situace je nadějnější. Zejména díky mRNA technologii, která je podle expertů velmi slibná a osvědčila se během pandemie covidu. Společnost Moderna už takovou očkovací látku vyvíjí, ale zatím je podle jejích posledních vyjádření příliš brzy na rozsáhlejší testy účinnosti. Nyní se pracuje teprve na ověřování její bezpečnosti.

Peníze i zájem jsou, virus ale uniká

Když roku 1984 američtí epidemiologové poprvé oznámili, že znají příčinu nemoci AIDS a že jí je virus HIV, odhadovala tehdejší ministryně zdravotnictví Margaret Hecklerová, že do dvou let bude k dispozici vakcína. Za následujících devětatřicet let ale velký posun k lepšímu nepřišel. Když přihlédneme k tomu, jak rychle se objevilo očkování proti covidu, může to působit podivně.

Podle vakcinologů není problém v nedostatku peněz ani v selhání úřadů, a dokonce ani v nezájmu farmakologických společností. Tím zásadním problémem je samotný virus. Vývoj účinné vakcíny komplikují zejména pozoruhodná rozmanitost kmenů HIV a také strategie viru, jak se vyhnout imunitě.

Dějiny vývoje očkování proti HIV jsou dějinami selhání. Vývoj pěti zmíněných vakcín, které se dostaly do třetí fáze, stál vždy nejméně sto milionů dolarů, ale nic nepřinesl. Podle patologa Ronalda C. Desrosierse z Miamské univerzity první tři z nich selhaly zcela přesvědčivě, když neposkytly očkovaným vůbec žádnou ochranu. Ve třetí z těchto studií byl dokonce zjištěn statisticky významně vyšší výskyt infekce u osob, které byly očkovány.