Nemoc AIDS zabíjí už padesát let. Nákaza dnes hrozí hlavně mladým

AIDS je název onemocnění, které za určitých okolností způsobuje virus HIV . Pokud počet buněk napadených virem HIV klesne na určitou úroveň, dojde ke ztrátě obranyschopnosti lidského organismu, v důsledku čehož se člověk nakažený tímto virem stává vnímavý k celé řadě infekčních a nádorových onemocnění. AIDS se tedy projevuje řadou různých onemocnění v závislosti na stavu imunitního systému dotyčného jedince. Člověk nakažený virem HIV – tedy HIV pozitivní – nemusí mít AIDS. HIV pozitivní výsledek neznamená tedy, že vyšetřovaná osoba trpí onemocněním AIDS. V současnosti se doba od nákazy virem HIV do propuknutí onemocnění AIDS u léčených pacientů počítá až na desítky let.

Co je to AIDS?

Za první oběť dodnes nevyléčitelné nemoci je považován afroamerický mladík Robert Rayford, který zemřel v květnu 1969. Zosobněním nově pojmenované epidemie se ale na dlouhá léta stal kanadský stevard Gaëtan Dugas. Kvůli nedůsledné osvětě lékařů i obsesi médií se roky věřilo, že to byl on, kdo šířil mezi homosexuály smrt. Přezdívalo se mu Pacient Nula – jenže místo číslovky mu lékaři ve skutečnosti přezdívali Pacient O neboli Outside of California, tedy žijící mimo Kalifornii.

Nákaza dnes hrozí hlavně mladým lidem

Dnes se nemoc šíří hlavně mezi mladými lidmi. „Lidé, které nejvíc zasahuje nemoc AIDS, jsou mladí lidé mezi 14 a 24 lety. To je nepřípustné po všech těch letech mobilizace a podpory. Jak jsme mohli tuhle generaci přehlédnout?“ upozornila zakladatelka organizace na podporu boje proti AIDS Christine Kafandová.

Podle předního českého infekcionisty, který v roce 1985 léčil prvního českého pacienta, je na vině nedostatečná osvěta. „Možná, že právě možnosti účinné léčby vedly k tomu, že se polevilo v informovanosti. Svět se mění, dovedu si představit, že se to přesune do kategorie teenagerů,“ říká Ladislav Machala, vedoucí AIDS centra Kliniky parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce.