Show pokračuje. Film o Freddiem Mercurym pokropil českou Queenománii živou vodou

Freddie Mercury je už skoro 30 let po smrti. S jeho imitátory se však zájemci mohou setkat i v tuzemských klubech a sokolovnách. „Nejtěžší je každý večer se koncentrovat, aby hlas byl v pořádku a dostal se do vysokých poloh, kde se muzika převážně nachází,“ svěřil se zpěvák revivalové kapely Queenie Michal Kluch.

Video of QUEENIE - I Want To Break Free

„Myslím si, že je to stejné jako s Mozartem, Beethovenem a těmito velkými umělci – bude to žít i za tři sta let. I za tisíc let!“ srovnal Břeský Mercuryho s hudebními skladateli, kteří zemřeli v roce 1791, respektive 1827.

Video of Prague Queen - Crazy Little Thing Called Love

Větší interest o Queeny pociťuje i šéf českého fanklubu Mercuryho a spol. Karel Lehner. A je rád. „Každý to zná, ale najednou se o to lidé začali zajímat víc,“ dodává předseda spolku Fan Club Tornado Queen.

Mercury Českou republiku nikdy nenavštívil – kvůli komunistickému režimu nemohl. „Jsem si jistý, že by se mu strašně líbilo procházet se tu v ulicích. Jednou z jeho vášní byl křišťál, a ten český je jeden z nejlepších na světě. To by se mu líbilo,“ myslí si Freestone. A kdo ví, třeba by se bavil i kapelami, které se dodnes věnují jeho hudbě.