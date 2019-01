Počet lidí nově nakažených HIV byl loni nejnižší za sedm let

Počet nakažených při homosexuálním pohlavním styku v posledních letech klesá

Většinu nově nakažených loni jako obvykle tvořili muži, kterých bylo 186. Nových případů HIV u žen bylo 22. Věk nakažených se pohyboval od 20 do 69 let. Věkový průměr u mužů činil 37 let a u žen 38 let.

Naprostá většina lidí se loni nakazila HIV při pohlavním styku. U dvou třetin nových případů byl příčinou sex muže s mužem. Počet nakažených při homosexuálním pohlavním styku ale v posledních letech klesá. V roce 2016 se takto nakazilo 213 mužů, v roce 2017 pak 182 mužů a loni již jen 138 mužů. Ve zhruba čtvrtině nových případů se loni vir HIV přenesl při heterosexuálním pohlavním styku.

Nakažení injekcí při užívání drog tvořilo jen několik jednotek procent z celkového počtu nových případů. Zdravotníci zaznamenali i jeden případ nákazy virem HIV při pobytu v nemocnici. Šlo však o cizince, který se nakazil v zahraničí.

Z případů nákazy HIV zaznamenaných loni připadly více než dvě pětiny na lidi ze zahraničí. Většina z nich byla z Ukrajiny, Slovenska a Ruska. Tři pětiny nově nakažených lidí uvedly jako své bydliště Prahu.