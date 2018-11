Růst počtu nových případů HIV v Česku se zřejmě zastavil. Odborníci trend spojují s novou léčbou

„To je v průměru přes 218 tisíc korun na jednoho nemocného. O pět let dříve, tedy v roce 2013, to bylo méně než 214 milionů, tedy zhruba 168 tisíc korun na pacienta,“ doplnil mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý. Důvodem je podle něj právě příchod nových účinnějších, ale také dražších léků.

AIDS je název onemocnění, které za určitých okolností způsobuje virus HIV . Pokud počet buněk napadených virem HIV klesne na určitou úroveň, dojde ke ztrátě obranyschopnosti lidského organismu, v důsledku čehož se člověk nakažený tímto virem stává vnímavý k celé řadě infekčních a nádorových onemocnění. AIDS se tedy projevuje řadou různých onemocnění v závislosti na stavu imunitního systému dotyčného jedince. Člověk nakažený virem HIV – tedy HIV pozitivní – nemusí mít AIDS. HIV pozitivní výsledek neznamená tedy, že vyšetřovaná osoba trpí onemocněním AIDS. V současnosti se doba od nákazy virem HIV do propuknutí onemocnění AIDS u léčených pacientů počítá až na desítky let.

Co je to AIDS?

Vir HIV napadá lymfocyty v krvi a ve střevě, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení do zhruba šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale znovu ubývají, což může trvat i osm let. Po nich obvykle nemoc AIDS propuká. Bez léčby nemocní do několika let umírají.