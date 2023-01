Šimpanzí hantec se liší údolí od údolí. Zvířata jsou schopná naučit se ho i v dospělosti, popsal výzkum

V západních Čechách se říká louže, na Moravě kaluž. Nářečí neboli dialekty jsou v lidské řeči nesmírně pestré a mnohdy se od sebe liší údolí od údolí. Vědci teď objevili, že něco podobného existuje i u našich nejbližších zvířecích příbuzných – šimpanzů. Odpovídá to tomu, jako by jedna populace šimpanzů komunikovala brněnským hantecem a druhá obecnou češtinou.

Primáti tato gesta při úpravě listů používají z několika důvodů, ale nejčastějším důvodem v Budongu je páření. Gesta s listím představují ekvivalent šimpanzího flirtování, v němž může dialekt hrát důležitou roli. „Když si namlouváte dívku, měli byste to umět v místním stylu,“ vysvětlují vědci.

Zajímavé také je, že samice, které se stěhovaly mezi komunitami, byly vlastně okamžitě schopné porozumět dialektu komunity, do které se přestěhovaly. To podle primatologů ukazuje, že šimpanzi se mohou flexibilně učit používat i rozumět cizím dialektům po celý život, a to i v dospělosti – jako by rodilý Brňák dokázal na stará kolena mluvit „pražsky“.