Zachraňte Stevie. Šimpanzí máma mládě zavrhla, lidé se mu snaží pomoci

Prvních několik týdnů života museli ošetřovatelé napodobovat šimpanzí matku tím, že ošetřovatelka malé Stevie nosila kožešinovou vestu, aby se jí mohla držet. Na rozdíl od lidských mláďat nebyla Stevie v prvních měsících nikdy odložena - celou tu dobu se držela své náhradní lidské mámy. Od té to vyžadovalo podobné odhodlání, jako by měla vlastní dítě.

Šimpanzí tlupy jsou sociálně nesmírně komplikované organismy, mají svá pravidla, tabu a mnoho vrstev. Aby se mladý, lidmi odchovaný, šimpanz začlenil do tlupy, je zásadní, aby si co nejrychleji osvojil normální sociální chování.

Malá šímpanzí holčička se drží vší silou husté srsti své mámy a hledá mléko. Když ho konečně najde, hladově se přisaje a pije. Pije, jako by to měl být její poslední den - protože to její poslední den opravdu být může. Srst, které se chytila, totiž nepatří její mámě: je součástí kožichu, který na sobě už skoro půl roku nosí lidská ošetřovatela, která ji krmí z láhve.

První tři měsíce se krmila z lahve, kdykoliv to potřebovala, to znamená obvykle každé dvě až tři hodiny. Současně ji ale museli ošetřovatelé pomalu ale pravidelně vystavovat zvukům a pacům její tlupy. A museli to provádět velmi opatrně, aby ostatní šimpanze nepodráždili, a udrželi Stevie v bezpečí.

Krkavčí matky neexistují

Ukázalo se přitom, že Binti o svou dceru nejeví žádný zájem. Když se na Stevie dívala, reagovala, jako by viděla úplně cizí mládě. Nebylo to překvapení, v přírodě je docela časté, že když nedojde k prvnímu nátisku mezi matkou a jejím potomkem, pak se prostě rodičovský vztah vůbec neobjeví. Mnohdy je to spojené právě s tím, že nedojde k prvnímu kojení - z hlediska přežití je to logické. Nekojené mládě má jen malou šanci přežít, proto je mrhání energie mu věnovat další pozornost.

Vyplatí se ji uchovat na další roky, pro případná další mláďata. Některé druhy savců, kteří žijí v extrémních podmínkách, například lední medvědi, dokonce mláďata, která se mámám „nezdají“, nejen že nenechají přežít, ale dokonce je zabijí a jejich těla sežerou. Může se to zdát kruté, ale prvním zákonem přírody je přežití.

Některé druhy savců ale dokáží toto nastavení překonat - když matka není schopná se o svého potomka starat, pomůže někdo jiný ze stáda nebo tlupy. Biologové to znají například od žiraf, kde se o kojení mnohdy starají tety.

Trénink náhradní matky

A stejné pravidlo pomohlo i Stevie. Zatímco její máma ji ignorovala, teta Daisy o ni projevovala intenzivní zájem. A tak ji ošetřovatelé vybrali, aby se stala pro Stevie náhradní mámou.

V současné době prochází Daisy výcvikem, který ji má připravit na roli adoptivní mámy. U půlročního mláděte to znamená hlavně nutnost jeho bezpečného přenášení po výběhu a ke krmení. Ošetřovatelé jí proto dali panenku připomínající šimpanzí miminko a pomocí pozitivního motivování ji trénují, aby ho na povel přinesla k síti.

I když Stevie dosahuje pokroků a v podstatě kopíruje to, jak by se mělo zdravé šimpanzí mládě vyvíjet, zbývá toho ještě hodně, než se bude moci začlenit do tlupy. V současné době například vyžaduje krmení o půlnoci. Bude třeba, aby se toho zbavila, jinak by narušovala rutinu ostatních šimpanzů.