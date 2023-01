Oteplování planety může narušit klíčové procesy v oceánech. Je na nich závislé lidstvo

V nové studii, která vyšla v časopise Nature Climate Change, klimatologové hlouběji analyzovali předpovědi tří desítek klimatických modelů. Zjistili, že oceánská proudění nazývaná atlantické cirkulace se do roku 2100 zpomalí až o 42 procent. Simulace naznačují, že při nejhorším možném oteplení by jedna z nich známá pod zkratkou SMOC mohla do roku 2300 zcela ustat. „Analýza prognóz 36 modelů zemského systému v různých klimatických scénářích ukazuje, že nekontrolované globální oteplování by mohlo vést k zastavení hlubokomořské cirkulace,“ uvedl spoluautor studie J. Keith Moore. „To by znamenalo klimatickou katastrofu podobného rozsahu jako úplné roztátí ledovců na pevnině.“ Význam cirkulace V Atlantiku se teplá voda při proudění na sever na povrchu ochlazuje a vypařuje, čímž se stává slanější a hustší. Tato těžší voda klesá do hlubin oceánu a postupuje k jihu, kde nakonec stoupá zpět a z hlubin přináší živiny, které jsou potravním základem mořských ekosystémů.

Kromě toho oceánská cirkulace, která se rozprostírá po celé zeměkouli, vytváří výkonnou továrnu na zpracování atmosférického oxidu uhličitého. Základní fyzikální a chemická interakce mořské vody a vzduchu – kterou Moore a jeho kolegové nazývají „rozpouštěcí čerpadlo“ – vhání CO 2 do oceánu. Zatímco oceánská cirkulace posílá část uhlíku zpět na oblohu, významné množství se zachycuje v hlubinách oceánu. Pumpa, která se může zadřít Kromě toho dochází k procesu, který by se dal přirovnat k „biologické pumpě“. Rostlinný plankton totiž využívá CO 2 při fotosyntéze a při tvorbě svých schránek vyrobených z uhlíku. Když plankton a větší živočichové uhynou, potopí se, pomalu se rozkládají a uvolňují uhlík a živiny do hloubky oceánu. Část se vrací zpět s cirkulací vzhůru k hladině, ale část zůstává uložena pod vlnami.