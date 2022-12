V roce 2022 umělé inteligence lidem ukázaly, jak by je mohly nahradit

Americká umělecká soutěž Colorado State Fair vyhlásila letošní vítěze – první místo v kategorii Digitální umění získal obraz s názvem Théâtre D'opéra Spatial neboli Vesmírná opera. Jako autor je u něj uvedený umělec s přezdívkou Sincarnate, vlastním jménem Jason Allen. Ovšem on obraz nevytvořil –⁠ skutečným autorem je totiž umělá inteligence Midjourney.

Je to poprvé, co robot překonal člověka oficiálně i v tak kreativní činnosti, za jakou se považuje umění. Reakce umělecké veřejnosti i odborníků na umělé inteligence naznačují, jak přelomová událost to je.

Zpátky na nohy

Vědcům ve švýcarském Lausanne se podařilo vůbec poprvé vrátit na nohy pacienty s plně přerušenou míchou. Do páteře jim voperovali implantáty, které pomocí signálů propojují přerušené spojení mezi nohama a mozkem.

Pohyby jsou řízeny na dálku pomocí umělé inteligence. Software si uživatelé mohou stáhnout do chytrého telefonu. Na výběr jim dá činnosti, které chtějí se svým tělem provést. Samotná léčba míchy zatím neexistuje, a tak experti dál hledají způsoby, jak ochrnutým lidem alespoň částečně vrátit jejich přirozené pohyby.

Hrozba v bojové oblasti

Skupina expertů na umělé inteligence se letos v dubnu pokusila přeprogramovat umělou inteligenci, aby místo léků vytvářela potenciální bojové látky. Program uspěl podle autorů experimentu až příliš dobře.

Nový výzkum ukázal, jak snadno lze modely umělé inteligence vycvičit ke zlým i dobrým účelům – v tomto případě to bylo k návrhu hypotetických biologických zbraní. Pokus s již existující umělou inteligencí dokázal rozpoznat asi 40 tisíc chemických látek, které by se daly využít pro výrobu biologických zbraní. Pozoruhodné bylo podle autorů zejména to, jak rychle algoritmus pracoval – dokázal tento seznam vytvořit během pouhých šesti hodin.