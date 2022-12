Nemocnice v Havířově testuje umělou inteligenci, která pomáhá číst rentgeny plic

Systém využívající umělou inteligenci vytváří ostravská firma Carebot, kterou k nápadu inspirovala pandemie covidu-19. Podle jednatele společnosti Matěje Misaře by systém mohl být dokončen a plně otestován v příštím roce, kdy by pro něj společnost chtěla získat certifikaci zdravotního prostředku.

Lékařům pomůže, ale plně je nenahradí

Podle lékařů i zástupců firmy ale umělá inteligence nikdy plně nenahradí lékaře. „V tomto okamžiku systém hlídáme. V další fázi, kdy bude odladěný a bude skutečně fungovat, by měl hlídat on nás. Měl by fungovat jako druhé čtení, aby opravdu nepropadaly pozitivní nálezy. Konečné slovo ale vždycky bude na lékaři, ten pod tím bude podepsaný,“ řekl Michálek.

Dodal, že v havířovské nemocnici už se s pomocí umělé inteligence otestovalo zhruba 2500 snímků za dva měsíce. „Jde o to, aby systém byl schopen lékaře ohlídat, protože s přibývajícím počtem snímků je oko unavené a může se stát, že člověk něco přehlédne,“ doplnil Michálek.

Umělá inteligence se učí

Společnost by do budoucna umělou inteligenci chtěla uplatnit i při dalších obrazových vyšetřeních, například i u CT snímků nebo magnetických rezonancí. Na vývoji technického řešení se ve firmě podílí zhruba patnáct lidí.

„Máme také více než třicet lékařů z celé Evropy, kteří nám popisují snímky pomocí nějaký standardizovaných kategorií tak, abychom umělou inteligenci mohli trénovat. Tým má samozřejmě také experty z oblasti strojového učení, umělé inteligence, máme i vlastní interní radioložku,“ řekl další jednatel Daniel Kvak.

Podle ředitele nemocnice Norberta Schellonga se zdravotnické zařízení rozhodlo testování umělé inteligence umožnit proto, že se dlouhodobě snaží podporovat inovace, které mohou zkvalitnit poskytovanou zdravotní péči. „Dosavadní výsledky tohoto testování ukazují, že umělá inteligence má rozhodně své místo ve velmi blízké budoucnosti,“ míní Schellong.