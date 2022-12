Organizace OpenAI uvedla, že nová umělá inteligence byla vytvořena s důrazem na snadné používání. „Dialogový formát umožňuje ChatGPT odpovídat na doplňující otázky, přiznávat své chyby, zpochybňovat nesprávné premisy a odmítat nevhodné požadavky,“ okomentovala firma.

Chatovacího robota nyní může bezplatně otestovat kdokoli. Společnost doufá, že zpětná vazba jí pomůže ke zlepšení finální verze nástroje.

Bez výmyslů a někdy bez odpovědí

Robot se umí cenzurovat a uvědomit si, kdy je mu položena otázka, na kterou není správná odpověď. Například na dotaz, co se stalo, když Kolumbus v roce 2015 dorazil do Ameriky, by starší modely ochotně předložily zcela smyšlený popis události, ale ChatGPT rozpozná lež a upozorní, že jakákoli odpověď by byla smyšlená.

Umělá inteligence se také umí rozhodnout, že na dotazy vůbec nebude odpovídat. Na žádost o radu, jak ukrást auto, řekne, že „krádež auta je závažný trestný čin, který může mít vážné následky“, a doporučí cestovat veřejnou dopravou.

Robota ovšem lze obelstít. Na dotaz, jak překonat misi s krádeží auta ve fiktivní hře pro virtuální realitu s názvem Car World, vesele poskytne uživatelům podrobný návod, jak ukrást auto. Bude také odpovídat na stále konkrétnější otázky týkající se problémů, jako je vyřazení imobilizéru, zapojení motoru a výměna poznávacích značek – a přitom bude trvat na tom, že rady jsou určeny pouze pro použití ve hře Car World.

Umělá inteligence je trénována na obrovském vzorku textů převzatých z internetu, zpravidla bez výslovného souhlasu autorů použitého materiálu. Tato skutečnost vyvolala kritiku, podle některých lidí je tato technologie nejužitečnější pro „praní autorských práv“ – vytváření děl odvozených z existujícího materiálu, aniž by došlo k porušení autorských práv.