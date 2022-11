Pravost Renoira určila AI na 80,58 procenta. Kunsthistorici ale kritizují její „trénink“

Odborníci se dlouho přeli, zda obraz Portrét ženy (Gabrielle) namaloval Pierre-August Renoir. Jasno do autorství díla pomohla vnést umělá inteligence, která určila, že portrét na 80,58 procenta skutečně namaloval francouzský impresionista. Není to poprvé, co znalecké úsudky o umění doplňuje „názor“ umělé inteligence, podle kunsthistoriků má ale své mouchy.